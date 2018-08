Política

Entrevista en Euskadi Irratia

Garitano dice que 'algunos mienten' en el debate sobre Kutxabank

25/06/2014

El diputado general de Gipuzkoa destaca que "las normas europeas no dicen que [las cajas] necesariamente se tengan que convertir en fundaciones".

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha asegurado que "algunos, con disimulo, andan con trampas y mienten" cuando hablan de la obligatoriedad de convertir a las cajas vascas en fundaciones bancarias, ya que, según ha dicho, "las normas europeas no dicen que necesariamente se tengan que convertir en fundaciones".

En una entrevista a Euskadi Irratia, el diputado general de Gipuzkoa ha explicado que en Francia y Alemania, por ejemplo, "y no estamos hablando de Italia o de Grecia", han elaborado "otras alternativas para que las cajas sigan siendo cajas", y, en este sentido, ha afirmado que "el modelo debe ser la caja y no el banco".

"Lo que nosotros vemos aquí es que algunos, con disimulo, andan con trampas y mienten, porque las normas europeas no dicen que necesariamente se tengan que convertir en fundaciones. Nosotros creemos que el modelo debe ser la caja y no el banco, y si creamos un banco, debe ser un banco nacional, y ese banco nacional no debe ser privado, sino público", ha señalado.

En todo caso, y tras criticar que "los actuales responsables de Kutxabank no están cumpliendo lo que aceptamos en su momento y los compromisos adoptados", Garitano ha exigido "lo que es más urgente", que es, en su opinión, "paralizar el proceso de privatización en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava". "BBK y Vital tienen asamblea el próximo 30 de junio, y, como primer paso, habría que detenerlas", ha añadido.

Asimismo, Martín Garitano ha afirmado que la Diputación foral de Gipuzkoa ve el debate sobre Kutxabank desde "un punto de vista nacional", y ha apostado por "sacar el problema de Gipuzkoa". En este sentido, ha preguntado al PNV de Gipuzkoa "por qué no hace esos planteamientos en Bizkaia y Álava", y ha asegurado que "no podemos mirar sólo a Gipuzkoa, sino que debemos mirar a Kutxa, Vital y BBK a la vez". "Yo entiendo que sus compañeros vizcaínos han dejado en una situación muy apurada y muy difícil al PNV de Gipuzkoa, porque, al final, aquí es en Bizkaia donde están tomando las decisiones, y nosotros creemos que debemos tener criterios y un punto de vista de Euskal Herria", ha concluido.