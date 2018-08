Política

'La Ley del Aborto no recorta la libertad de la mujer, al contrario'

25/06/2014

En este sentido, Gallardón ha criticado el "discurso absolutamente falso" que en su opinión mantiene el PSOE, que afirma que es una "ley de odio y castigo" a las mujeres.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado este miércoles en el Congreso que la Ley del Aborto no recorta la libertad de las mujeres, sino "al contrario" porque, según defiende, con esta normativa "será la primera vez que la mujer no tendrá reproche penal bajo ningún supuesto", cosa que en su opinión no sucede con la legislación anterior de 1985 y la vigente socialista de 2010.

En este sentido, ha afirmado que prefiere la regulación del aborto de Felipe González de 1985, frente a la que, "sin anunciarlo, impuso" en 2010 José Luis Rodríguez Zapatero.

De esta forma respondía a una pregunta de la portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, que ha calificado la norma que prepara el Gobierno de "ley de odio y castigo" a las mujeres.

Montón quería saber si Gallardón mantiene "su intención de cercenar los derechos de las mujeres" con la Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, una "ley de odio" con la que cree que también se castiga a las mujeres, entre otros puntos, al empujarlas al aborto "clandestino e inseguro", además de considerarlas "irresponsables, incluso malvadas e incapaces de tomar sus propias decisiones".

En este sentido, el ministro ha criticado el "discurso absolutamente falso" que en su opinión mantiene el PSOE en la reforma de la Ley del Aborto que él mismo lidera.