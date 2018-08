Política

Podemos

Pablo Iglesias dice que Podemos 'condena la actividad de ETA'

Redacción

26/06/2014

El eurodiputado ha indicado que sus planteamientos "han sido siempre muy claros, inequívocos y no generan ninguna duda".

El líder de Podemos, el eurodiputado electo Pablo Iglesias, ha dicho hoy que su partido "condena la actividad de ETA", pero ha añadido que declinaba hacer más comentarios al respecto para evitar ser malinterpretado.

"No hay frase posterior y no hay frase anterior, no puede haber otro titular", ha declarado Iglesias durante una conferencia de prensa en Bruselas, donde también ha indicado que los planteamientos de Podemos "han sido siempre muy claros, inequívocos y no generan ninguna duda".

Iglesias ha pedido que "se lea el conjunto de la respuesta a una pregunta" que se le hizo esta semana, en el marco de un desayuno informativo en Madrid, donde hizo unas declaraciones sobre ETA que han desatado el rechazo de las víctimas del terrorismo. Ha criticado, en ese contexto, la "falta de responsabilidad y la imagen exterior que están dando algunos medios de comunicación españoles" que actúan "de una manera que representa una humillación para la noble profesión del periodismo, intoxicando, mintiendo y difamando".

"Algunos no quieren hablar de pobreza, de austeridad ni de corrupción. Sólo quieren desviar la atención y utilizar el insulto, la calumnia y la infamia como forma de hacer política", ha observado.

Preguntado en ese acto informativo en Madrid "qué relato haría en el Parlamento Europeo de ETA", Iglesias dijo: "Si tengo ocasión de hablar en el Parlamento Europeo de ETA, diría que ha producido un enorme dolor pero también diría que tiene explicaciones políticas".

La Fundación Víctimas del Terrorismo pidió el miércoles a Iglesias que rectifique sus palabras o que renuncie a su escaño en el PE porque cree que con su discurso apoya la estrategia de "blanquear" la historia de terror de la banda.

"Las palabras del señor Iglesias nos producen un enorme dolor", dijeron las víctimas, que no pueden admitir que el asesinato de sus familiares y la violencia terrorista tengan una explicación política. Las asociaciones reclamaron a Iglesias una rectificación y le pidieron que, desde el Parlamento Europeo, exija a ETA su disolución definitiva, la entrega de las armas y la colaboración con la Justicia para esclarecer las 249 muertes que están sin resolver.