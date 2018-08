Política

Renovación del PSOE

La plataforma de apoyo confía en Madina para 'unir al PSOE'

Redacción

03/07/2014

Varios representantes socialistas han expresado su apoyo al candidato vasco y se han mostrado convencidos de que será el próximo secretario general del PSOE.

Militantes socialistas y cargos y excargos del partido han presentado este jueves en Bilbao la "Plataforma de Apoyo de Edu Madina en Euskadi" y han mostrado su confianza en el político socialista vasco para dirigir en el futuro el partido y "lanzar" al PSOE "unido y renovado" para la "próxima década".

En el acto, en el que han estado alrededor de un centenar de personas, han intervenido, entre otros, la exjuntera y miembro de la Ejecutiva del PSE-EE de Euskadi, Arritxu Marañon, la exjuntera Piedad Rodríguez y el militante Jagoba Álvarez de Ereño.

En la presentación, Marañon ha recordado lo sucedido con el partido en los últimos tiempos y ha destacado que los ciudadanos estaban "esperando" al PSOE y, aunque no esperaban que les fuera "tan mal", finalmente se vio que "no llegamos y no estuvimos".

A su juicio, eso está cambiando y la ciudadanía está viendo que el PSOE está "viniendo y volviendo al lugar del que nunca se tuvo que ir" para conformar un partido "vivo" y con "fuerza" para afrontar el próximo Congreso.

En este sentido, ha destacado que, a través de la Plataforma constituida, quieren expresar su apoyo a "Edu, nuestro compañero", y se han mostrado convencidos de que será el próximo secretario general. "No tenemos ninguna duda", ha añadido.

La representante socialista ha subrayado que la Plataforma nace "con ilusión, con esperanza y con la fuerza" de quienes creen en la necesidad de cambiar el PSOE para hacer un partido "más fuerte, más unido y renovado".

Marañón ha señalado que, con Madina, ven posible el "cambio" que necesita el PSOE para avanzar y ha añadido que están "para escuchar a la sociedad".