Renovación del PSOE

Los candidatos discrepan sobre una consulta relativa a la monarquía

Redacción

07/07/2014

Tapias se ha mostrado partidario, pero para Madina y Sánchez, no es prioritario. Los tres han apostado por hacer primarias.

Los tres candidatos a liderar el PSOE, Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, han apostado por endurecer las medidas para luchar contra la corrupción y han abogado por regular figuras como el aforamiento de los políticos o los indultos del Consejo de Ministro entre otras cosas.

El que más lejos ha ido ha sido Pérez Tapias, que se ha mostrado partidario de que un cargo orgánico tenga que dimitir si es imputado en algún proceso judicial, aunque ha dicho que luego debe volver "por la puerta grande" si se demuestra su inocencia. Sánchez y Madina han coincidido, en cambio, en la necesidad de esperar a que se les abra juicio oral.

Preguntados por la necesidad de hacer una consulta para que los españoles elijan entre monarquía o república, Pérez Tapias se ha mostrado partidario de hacerlo y ha opinado que eso no sería faltar el respeto al Jefe del Estado.

Sin embargo, para Madina y para Sánchez celebrar esa consulta específica ahora no es su prioridad, aunque los dos se han mostrado dispuestos a convocar las consultas entre la militancia que sean necesarias sobre temas de especial trascendencia.

Los tres han concluido su debate de hoy con un llamamiento a la participación en la consulta a las bases del próximo día 13, a la que están citados los cerca de 198.000 militantes para escoger a su nuevo líder.

Mayores errores del PSOE

Sánchez ha apuntado como uno de los mayores errores del PSOE su "complejo" y estar "autoflajelándose todo el día", así como la reforma fiscal del Gobierno de Zapatero en la primera legislatura y el indulto al banquero Alfredo Sáenz cuando ya habían perdido las elecciones de noviembre de 2011.

Para Madina, por su parte, los errores son no haber prohibido la presencia de políticos en cajas de ahorro, no haber legislado una ley de igualdad de trato y no haber derogado el Concordato con la Iglesia católica.

Entre tanto, Pérez Tapias ha anotado la reforma del artículo 135 de la Constitución en verano de 2011 como el error más importante, así como no haber sido capaces de promover una comisión parlamentaria y pretender pactos de gobierno "a cualquier precio", como el caso Ponferrada a comienzos de 2013 para sacar adelante una moción de censura con el voto de un condenado por acoso sexual.

Primeras intervenciones

El candidato a secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha defendido que su partido "no está formado por casta, sino por gente de casta" y ha explicado que se presenta "como uno más" para "ganar a la derecha", y que, si gana, quiere que los otros candidatos formen parte de su Ejecutiva.

"Quiero, Eduardo, que continúes en la Ejecutiva Federal, y quiero, José Antonio, que tu estés y que la corriente de Izquierda Socialista esté representada", ha dicho en su intervención inicial en el debate con los otros dos candidatos, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, que se celebra hoy en Ferraz ante un centenar de militantes.

El diputado vasco Eduardo Madina se ha comprometido hoy, si es elegido secretario general del PSOE, a celebrar las primarias abiertas para designar al candidato a la Moncloa en la última semana de noviembre próximo.

Frente a lo dicho por el diputado Pedro Sánchez, de que había tenido ocasión de descubrir al "verdadero" PSOE en los miles de kilómetros que ha tenido oportunidad de recorrer estas semanas, Madina ha asegurado que él ya conocía al partido socialista desde que comenzó su lucha activa por las libertades a los 17 años afiliándose a las Juventudes Socialistas del País Vasco.

El representante de Izquierda Socialista José Antonio Pérez Tapias ha dicho hoy que se presenta como candidato a secretario general del PSOE porque cree que puede aportar "soluciones y propuestas para la reconstrucción del proyecto" socialista y la "renovación en profundidad" de su partido.

Pérez Tapias que ha comenzado su primera intervención en el debate con los otros dos candidatos, Pedro Sánchez y Eduardo Madina, deseando buenas tardes a los espectadores en todas las lenguas cooficiales, ha defendido que la memoria de los 135 años del PSOE representa un "desafío moral y político" en este momento "crucial" para el PSOE.

Debate a tres

La sede federal de la calle Ferraz ha sido el escenario pactado por los equipos para este debate en el seno del proceso de renovación del PSOE. Bajo la batuta de la periodista Carmen del Riego, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, los candidatos han respondido durante dos horas a las preguntas que les han realizado los invitados.

En total, ha habido 99 asistentes, 33 por cada candidatura, representativos de todo el PSOE, y Sánchez, Madina y Pérez Tapias debían responder a todas las preguntas, sea quien sea quien las formule, de manera equitativa y con la misma disponibilidad de tiempo.