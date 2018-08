Política

Visita a Euskal Herria

Powell y McGuinness se reúnen esta semana con partidos políticos

Redacción

12/07/2014

El próximo miércoles, 16 de julio, aterrizarán en Euskal Herria y realizarán diversas reuniones para ver 'in situ' la situación actual del proceso de paz.

El exjefe de Gabinete del Gobierno del Reino Unido, Jonathan Powell, y el viceministro principal del Gobierno de Irlanda del Norte, Martín McGuinness, viajarán la próxima semana a Euskal Herria y se reunirán con representantes de partidos políticos e instituciones de Euskal Herria.

Powell y de McGuinness tienen previsto llegar a Bilbao el miércoles, día 16, para mantener reuniones bilaterales con PNV, PSE-EE y la izquierda abertzale, según han informado fuentes conocedoras de la reunión. La intención también es verse con el lehendakari, Iñigo Urkullu, como ya hizo Powell a finales de febrero. Pero el Gobierno Vasco es reacio a participar en esta nueva ronda de encuentros.

Urkullu afirmó el pasado 30 de junio en un curso de verano en El Escorial que confiaba en que hubiera algún gesto de ETA antes de fin de año al reprochar a ETA que es "un amarre del pasado que obstaculiza el progreso hacia el futuro" de Euskadi. Sin embargo, el lehendakari no los espera "a corto plazo", por lo que ha trasladado a los organizadores de la visita de Powell y McGuinness que "no va a aportar nada si es para verificar que no hay avances" y que lo único que persigue es satisfacer "la necesidad y estrategia" de la izquierda abertzale, según fuentes del Ejecutivo.

Sortu, por su parte, ha pedido a Urkullu que les reciba a Powell y McGuinness esta semana, según añaden las fuentes. El Gobierno Vasco y el PNV están decepcionados con la actitud de ETA después de que sus esfuerzos de interlocución en los últimos meses del pasado año con todas las partes implicadas solo tuviera como respuesta de ETA dejar fuera de uso unas pocas armas, lo que el líder jeltzale, Andoni Ortuzar, definió como "fiasco" y "broma macabra" el pasado miércoles en Madrid.

En su última visita a Euskal Herria en febrero, Powell reunió con el lehendakari Iñigo Urkullu, y con representantes del PNV, del PSE-EE y de Sortu.