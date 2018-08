Política

Reacciones al comunicado

Fernández Díaz reitera que lo único que espera de ETA es su disolución

Redacción

21/07/2014

Según el ministro del Interior español, el último comunicado hecho público no es fruto de su reconversión en "demócrata", sino porque ha sido "derrotada".

El ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, ha dicho hoy que lo único que tiene que hacer ETA es disolverse y ha señalado que el último comunicado hecho público no es fruto de su reconversión en "demócrata", sino porque ha sido "derrotada".

A preguntas de los periodistas en Melilla, donde hoy ha visitado el perímetro fronterizo, el titular de Interior ha insistido en que el único camino que le queda a ETA es el de la disolución.

"Nosotros no seguimos la agenda que marca ETA, por lo que el único comunicado sobre el que haremos valoración será el de la disolución", ha remarcado Fernández Díaz.

"Si no tienen armas, si no tienen aparato logístico, si no tienen aparato operativo militar, ¿qué es lo que les queda y a qué esperan para disolverse?", ha apostillado el titular de Interior.