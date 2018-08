Política

Caso Fabra

El Tribunal Supremo envía a la cárcel a Carlos Fabra

Redacción

23/07/2014

El alto tribunal ha confirmado la pena de cuatro años de prisión por delitos fiscales al expresidente de la Diputación de Castellón.

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años de prisión por delitos fiscales al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esta provincia Carlos Fabra, lo que supondrá su ingreso en prisión, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

De esta forma, el alto tribunal ha rechazado los recursos de su defensa, que reclamaba su absolución, y del fiscal y el abogado del Estado, que pidieron aumentar de cuatro a ocho años de cárcel la pena que la Audiencia de Castellón impuso a Fabra por cuatro delitos fiscales.

Tras conocer la condena de la Audiencia Provincial, dictada en noviembre de 2013, Fabra anunció su intención de recurrirla ante el Supremo y, de ser necesario, ante el Constitucional, aunque también explicó que no tiene "miedo a ir a la cárcel" y que no iba a solicitar el indulto. Carlos Fabra aseguró entonces que no posee el dinero para hacer frente a las sanciones económicas que recoge la sentencia, que contempla una indemnización a la Hacienda Pública de 693.074 euros y una multa por la misma cuantía.

A finales de 2010 la Audiencia Provincial de Castellón denegó que Fabra fuera juzgado por un tribunal y acordó sobreseer la causa contra él y su mujer por cuatro de los cinco delitos fiscales cometidos entre 2000 y 2003, por entender que habían prescrito. No obstante, en diciembre de 2011 el Tribunal Supremo revocó la decisión de la Audiencia Provincial y ordenó reabrir la causa al considerar que no habían prescrito los delitos.

El 23 de noviembre de 2013, la Audiencia de Castellón condenó a 4 años de cárcel a Carlos Fabra por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, y a dos años de cárcel por dos delitos también contra Hacienda, a su exmujer Amparo Fernández.