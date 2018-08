Política

Entrevista en Radio Euskadi

El Gobierno cesa a un asesor que fue jefe de Hiriko y de otra empresa

24/07/2014

Se trata del asesor del Departamento de Administración Pública José Ramón Fernández de Mendiola, que compatibilizó su cargo de responsable financiero de Hiriko con el de integrante de HUB Gasteiz.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que no hay respuesta a la petición de reunión que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha formulado al presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, y, tras indicar que siguen a la "espera", ha asegurado que el también líder del PP está manteniendo una actitud que es "expresión de irresponsabilidad pública".



En una entrevista a Radio Euskadi, se ha referido, de esta manera, a la carta que ha remitido el lehendakari, Iñigo Urkullu, a Rajoy en la que le solicitaba una reunión para abordar un listado de cuestiones. "No la hay todavía, no, al menos, de manera oficial, por tanto, seguimos a la espera", ha afirmado respecto a si ya se había producido una respuesta por parte de Rajoy a la petición de reunión.



Erkorekoa ha señalado que, en su carta, Urkullu expresaba la voluntad del lehendakari y del Gobierno vasco para abordar una serie de cuestiones que "deben ser abordadas necesariamente de manera conjunta" y que ya le había planteado con anterioridad el presidente del Gobierno vasco.

Balanza fiscal

Erkoreka también se ha referido al informe de la Fundación de Estudios de Económica Aplicada para el Ministerio de Hacienda, según el cual la CAV y Navarra tienen unos saldos fiscales positivos de 1.576 y 35 millones de euros, es decir, reciben más de lo que dan.

El portavoz del Gobierno Vasco ha subrayado que en el Estado, el Concierto económico y el sistema para calcular el Cupo "tiene muchos enemigos", entre ellos el autor del informe presentado ayer por el Ministerio de Hacienda. "Lo que persiguen es lanzar un mensaje político en un momento determinado", ha añadido.

Erkoreka ha criticado que es conocido "lo que ese grupo de expertos opina" sobre el Concierto Económico y ha destacado que "quien preside ese grupo es un enemigo histórico del Gobierno".

El portavoz del Gobierno vasco ha afirmado que, si alguien quiere alcanzar un resultado "efectivo" en relación a las balanzas fiscales, se tiene "a elección" grupos de expertos que utilizan la metología "que mejor venga para alcanzar los objetivos" que se busquen.

"Hay tantas metodologías para calcular las balanzas fiscales y también grupos de expertos, --todos por supuesto imparciales, objetivos, científicos--, dispuestos a utilizar en cada momento la metodología que más conviene para alcanzar el resultado, que, con que usted defina el resultado, ya sabe a que expertos tiene que recurrir y que metodología tiene que utilizar", ha añadido.

Destitución de Fernández de Mendiola

Por otro lado, Erkoreka ha anunciado que el Gobierno Vasco ha destituido al asesor del Departamento de Administración Pública y Justicia José Ramón Fernández de Mendiola por compatibilizar en el pasado su cargo de responsable financiero de Hiriko con el de integrante de la sociedad HUB Gasteiz.

El Ejecutivo vasco ha adoptado esta decisión después de que ayer, miércoles, EH Bildu pidiera la comparecencia del consejero de Erkoreka, para que diera explicaciones sobre el hecho de que Fernández de Mendiola fuera contratado como asesor.

Erkoreka ha afirmado que tras comprobar la veracidad de la información, se ha tomado la decisión "fulminante" de cesarlo, pese a que en la actualidad, la situación de Fernández de Mendiola "no era de incumplimiento" de la normativa de incompatibilidades, sino que lo fue en el pasado.

Pacificación



Sobre la decisión del lehendakari de no acudir a la última reunión con los mediadores internacionales, Erkoreka ha defendido que Urkullu está “en contacto permanente con actores de ese mundo” y tiene “información de primera mano en relación con lo que es previsible que ocurra y con lo que no”.

“Hay gestos y visitas que no aportan nada cualitativo. El Gobierno mantiene su alocución, pero el lehendakari no tiene porqué estar en primera persona en todos los contactos”, ha explicado”.

Sobre la denominación usada por Patxi Zabaleta (Aralar) para referirse a ETA como una “organización civil”, Erkoreka ha dicho que no comparte “una reflexión semejante” y ha preferido por “concebirla como una organización que hizo mucho daño a la sociedad vasca en el pretérito, pero que ya pertenece a la historia”.

En materia económica, ha defendido los acuerdos suscritos por el PSE-EE, y ha señalado que, en los próximos meses, se percibirá “con mayor intensidad” el efecto del pacto con los socialistas vascos.