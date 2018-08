Política

Primer encuentro en Moncloa

Sánchez coincide con Rajoy en que la consulta catalana es ilegal

28/07/2014

Pese a ese criterio compartido, el líder del PSOE se ha mostrado favorable a una reforma de la Constitución. Sánchez ha asegurado que ha habido "más diferencias que coincidencias".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, han coincidido hoy en que la consulta sobre el futuro de Cataluña que pretende el presidente de al Generalitat, Artur Mas, no se puede celebrar porque es ilegal.

Sánchez ha informado de esa coincidencia en la conferencia de prensa que ha ofrecido en el Palacio de al Moncloa tras la reunión de casi tres horas que ha mantenido con Rajoy.

Pese a ese criterio compartido en torno a la consulta, el líder del PSOE le ha trasladado a Rajoy su posición favorable a una reforma de la Constitución y, para ello, abrir una ponencia en la comisión Constitucional del Congreso.

Rajoy ha trasladado a Sánchez que en este momento no se dan las condiciones políticas necesarias para articular una propuesta con un consenso similar al que tuvo la actual Constitución y reformarla por asuntos como el futuro de Cataluña, según fuentes del Ejecutivo.

El secretario general del PSOE ha asegurado que en su reunión con Rajoy ha habido "más diferencias que coincidencias". No obstante, ha señalado que la entrevista ha sido cordial y en ella le ha trasladado su disposición a un diálogo leal y abierto, pero con posiciones firmes en lo que defiende el PSOE.

Medidas económicas

Por otro lado, el secretario general del PSOE ha pedido al presidente del Gobierno que cree un subsidio para parados con hijos puesto que considera que hay dinero para ellos en los Presupuestos del Estado, y ha censurado "el optimismo que rezuma el Gobierno" con respecto a las perspectivas económicas, sobre las que ambos han tratado esta tarde.

Sánchez ha asegurado que le ha pedido "invertir en solidaridad" a través de esa medida de apoyo a personas sin empleo, que no resolvería el problema pero que serviría para "paliar el sufrimiento de muchas familias".

Rajoy y Sánchez conversan en Moncloa. Foto: EFE

Sánchez ha asegurado que no ha tratado con Rajoy el voto en contra decidido por él contra el nuevo presidente de la Comisión Eurpoea, Jean-Claude Juncker, y que ambos han compartido la necesidad de que el Banco Central Europeo desarrolle una política más expansiva.

Reforma electoral

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le ha pedido al secretario general del PSOE la "participación activa" de su partido en el debate que el PP quiere plantear a partir de septiembre en el Congreso sobre regeneración democrática, a través de una batería de medidas en las que se incluirá cambiar el sistema de elección de alcaldes.

Pero Pedro Sánchez ha dejado claro el 'no' de los socialistas a esta posibilidad, "no ahora y no en el futuro", porque no garantiza la estabilidad de los ayuntamientos.

Reunión distendida

Rajoy y Sánchez han iniciado puntuales la primera reunión entre ambos y han intercambiado sonrisas y compartido un aire distendido en sus primeros saludos.

Rajoy ha esperado a Sánchez en lo alto de la escalinata que conduce al edificio y ha bajado un par de escalones para dar la mano del dirigente socialista, que llegaba como copiloto del vehículo que le ha trasladado a Moncloa y vestido de corbata, prenda que no suele utilizar.

Los dos han ofrecido un apretón de manos para los medios de comunicación y han posado brevemente a la puerta del edificio. El presidente ha conducido a su interlocutor después al interior y de nuevo se han dejado captar por las cámaras una vez sentados en la sala donde tiene lugar la reunión. De fondo, la bandera española y la europea.

Rajoy y Sánchez han charlado unos segundos, en un ambiente muy relajado e intercambiando comentarios y sonrisas. Así, pasadas las cinco de la tarde, se han quedado a puerta cerrada para iniciar la primera reunión entre ambos tras la cual, Pedro Sánchez ofrecerá una rueda de prensa en la sala en la que la vicepresidenta del Gobierno explica el resultado de los Consejos de Ministros.