Política

Elecciones en 2015

EH Bildu iniciará en septiembre el proceso para decidir sus candidatos

Redacción

28/07/2014

El proceso que prevé diseñar EH Bildu no tendrá nada que ver con unas primarias, pero sí busca la "participación de la militancia", según ha explicado Joseba Álvarez.

EH Bildu iniciará a partir de septiembre el proceso para la constitución de las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones municipales y forales a través de un proceso que desea que sea "participativo" para su militancia.



El dirigente de Sortu en Donostia Joseba Álvarez ha aclarado hoy en una rueda de prensa en la capital donostiarra que el proceso que prevé diseñar EH Bildu no tendrá nada que ver con unas primarias, pero sí busca la "participación de la militancia".



Ha explicado que el proceso será, por tanto, diferente al que Bildu impulsó en los anteriores comicios ya que entonces, ha dicho, estaba "la famosa amenaza de las listas contaminadas" y prácticamente todos los nombres debían ser "nuevos".



Ha insistido en que el escenario hoy es "diferente" ya que en las elecciones de 2011 Bildu no sabía si iba a poder concurrir a la cita electoral prácticamente "hasta la víspera a las doce de la noche". "Somos legales y, en principio, no parece ser, a pesar de que algunos intenten hacerlo, que vayamos a ser ilegales" con lo que "puede haber un proceso de participación mucho más normal", ha agregado.



EH Bildu se encuentra diseñando "la metodología que se utilizará a partir de septiembre" con la intención de que los militantes puedan proponer nombres, que serán después seleccionados y votados antes de confeccionar las planchas definitivas que, en esta ocasión, incluirán también a Aralar.