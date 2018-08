Política

EH Bildu

Laura Mintegi dejará su cargo de parlamentaria en septiembre

Redacción

24/07/2014

La portavoz del EH Bildu en el Parlamento Vasco ha alegado 'motivos personales' en una artículo enviado a los diarios 'Gara' y 'Berria'.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, abandonará su escaño a partir de septiembre por "motivos personales", según ha informado EH Bildu a través de una nota.

Mintegi, que fue la candidata de EH Bildu a lehendakari en las elecciones de octubre de 2012, ha ejercido de portavoz de la coalición en el Parlamento Vasco y abandonará su "responsabilidad institucional" después del parón veraniego de agosto, mes inhábil en el Parlamento Vasco.

Mintegi ha señalado que son "motivos personales" los que la han llevado a tomar esta decisión en un artículo remitido a los diarios 'Gara' y 'Berria'. La portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Laura Mintegi, ha anunciado que dejará su escaño en septiembre al considerar que "ha llegado la hora de poner fin a una etapa y comenzar otra". Tras asegurar que ha desempeñado "con gran ilusión" su labor política en EH Bildu, Mintegi ha prometido que seguirá "viviendo la política con la misma ilusión, ahora desde la universidad y la cultura".

Laura Mintegi expone que estos dos años han sido "muy enriquecedores", tras lo que ha agradecido a los ciudadanos su cercanía y las muestras de cariño que ha recibido, porque "no ha pasado un día" sin que alguien se le acerque para darle ánimos, consejos o sugerencias. La portavoz de EH Bildu añade que "ha acabado una etapa, pero todavía no ha finalizado el Tour", por lo que anima a seguir trabajando por ofrecer a la gente "un modo de vida mejor, una sociedad más justa, donde ser euskaldun no se castigue, donde por ser mujer nadie limite tu vida y donde venir de otro territorio no sea sinónimo de marginación". Mintegi sostiene que los vascos deben decidir "qué relación quieren con sus vecinos, con los Estados que le rodean". "Antes de acabar el Tour tenemos que superar algunos Tourmalet y Pic du Midi, colaborando juntos, uniendo fuerzas. Aquí me tenéis para ofrecer mi granito de arena, como enfermera, tendera o profesora, junto con todos los demás. Por lo tanto, adiós no, nos veremos en el camino", se despide Mintegi.

La coalición EH Bildu ha querido agradecer a Mintegi por su "compromiso, responsabilidad, profesionalidad y su contribución militante", y por su trabajo durante este tiempo: "En estos dos años, ha defendido la posición política de EH Bildu en numerosas reuniones, discursos, mítines, jornadas y medios de comunicación, y en adelante seguirá siendo así, siempre a través de la vía elegida por ella".

EH Bildu ha indicado que Laura Mintegi continuará con ellos, pero, "desde su ámbito de la universidad y de la actividad cultural vasca, realizando una productiva aportación a la construcción nacional de Euskal Herria".

La coalición ha señalado que solo les queda mostrarle su "gratitud" y desearle "lo mejor en la nueva andadura tanto profesional como personal que acaba de comenzar".