Política

14 años de su asesinato

Ibon Etxezarreta pide perdón por el asesinato de Juan Mari Jauregi

Redacción

29/07/2014

El preso de ETA, acogido a la vía Nanclares, reconoce en una carta el "daño injusto" causado con el asesinato y reclama a Sortu que deje "su silencio e inmovilismo".

El preso de ETA Ibon Etxezarreta ha pedido perdón por el asesinato del que fuera gobernador civil de Gipuzkoa Juan Mari Jauregi, precisamente cuando se cumplen 14 años del crimen.

En una carta enviada al diario Deia, el recluso reconoce el "daño irreparable injusto" causado con el asesinato del dirigente socialista.

Ibon Etxezarreta fue uno de los tres miembros de ETA que participaron en el asesinato, y en su carta muestra especial interés en agradecer a la viuda de Jauregi, Maixabel Lasa, "su generosidad, humanidad y disposición a ayudarle con un testimonio que le ha servido para tomar conciencia del daño causado".

Etxezarreta inicia la carta, íntegramente en euskera, reconociendo su participación en el atentado contra Juan Mari Jauregi y tacha la acción de "injustificable". "Sólo sirvió para arrebatar la vida a Juan Mari", asegura.

El preso, acogido a la 'vía Nanclares', relata que, durante los últimos años, ha tenido ocasión de escuchar testimonios de varias víctimas de ETA, tanto en la cárcel de Nanclares como durante los permisos penitenciarios obtenidos.

"Por encima de las crueldades que he realizado durante mi militancia soy persona, y me he dado cuenta del daño causado a unas familias determinadas con esos atentados; escuchar sus testimonios me ha afectado y me ha dolido".

La que fuera Directora de la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco ya había recibido una carta del preso, adscrito a la denominada Vía Nanclares. En otoño, Lasa se sentó "cara a cara" en los llamados encuentros restaurativos con Luis Carrasco, condenado también por el asesinato de su marido.

Vídeo: Maixabel Lasa habla en ETB sobre su encuentro con uno de los asesinos de su marido

Petición a Sortu



Ibon Etxezarreta, que cumple también prisión por el asesinato del empresario José Mari Korta, añade en su carta una petición a Sortu: que se mueva a favor de una convivencia normalizada y que deje "su silencio e inmovilismo".

"Considero necesario un compromiso serio por parte de Sortu para revertir esta situación de bloqueo. No se puede dejar toda la culpa de lo ocurrido sobre las espaldas de miliatantes, presos y exreclusos, eludiendo la responsabilidad política propia", afirma.

En este sentido, Etxezarreta asegura que, dentro del "Movimiento de Liberación Nacional Vasco" y "fuera de él" hay quien aún no ha hecho "un reconocimiento del daño causado injustamente", aunque confía en que ese escenario está "más cerca".

14 años desde el asesinato de Jáuregi

Hoy se cumplen 14 años de aquel 29 de julio en el que Juan Mari Jáuregi fue asesinado de dos disparos mientras tomaba un café en el Café Frontón de Tolosa.

A las 10:30, las Juntas Generales de Gipuzkoa realizarán un homenaje al que también fuera exjuntero en este territorio con una ofrenda floral en el Parlamento foral.