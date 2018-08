Política

Aste Nagusia

EH Bildu ve machistas las palabras del director de Seguridad de Bilbao

Redacción

05/08/2014

EH Bildu ha pedido la "inmediata destitución" de Andoni Oleagordia. "Cuidado con esos abrazos y esas muestras afectuosas de cariño inesperadas", ha dicho Oleagordia.

EH Bildu ha pedido hoy la "inmediata destitución" del director de Seguridad del Ayuntamiento de Bilbao, Andoni Oleagordia, al considerar que ha efectuado unas declaraciones "machistas" durante la presentación del operativo municipal preparado para las próximas fiestas de la Aste Nagusia.

En rueda de prensa junto a la concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, y otros responsables municipales, Oleagordia ha informado esta mañana del operativo de seguridad para las fiestas y, al hablar de medidas preventivas ante los robos, ha alertado: "Cuidado con esos abrazos y esas muestras afectuosas de cariño inesperadas".

"Cuando a mí me dan cordero, o él está malo o yo no estoy bueno. Que me venga una tía despampanante a darme un abrazo, es que va a salir cargada, o con mi reloj, con mi cartera o con algo. No nos pensemos que somos mas guapos en Aste Nagusia que el resto del año. Utilizan esta técnica y llevan una pequeña herramienta que, en el abrazo, cortan, cae la cadena y adiós", ha dicho Oleagordia.

En una nota emitida esta tarde, la portavoz suplente de EH Bildu en Bilbao, Helena Gartzia, ha considerado que no se pueden permitir este tipo de expresiones "machistas y estereotipadas" a ningún representante político ni alto cargo institucional, por lo que ha pedido el "inmediato" relevo de Oleagordia.