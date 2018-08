Política

Gestión del PNV

Urizar cree que el PNV necesita un "código ético"

Redación

10/08/2014

Ha considerado que el partido dirigido por Andoni Ortuzar necesita "un código ético" que se traslade a sus estructuras, ya que, "cada día", aparecen "casos que salpican" la gestión del PNV.

El parlamentario de EH Bildu y secretario general de EA, Pello Urizar, ha afirmado que, desde que la coalición soberanista accedió a la gobernanza de instituciones que "históricamente estaban gobernadas por el PNV", se van viendo, cada vez más, "las fallas" en la gestión desarrollada por la formación jeltzale y "cosas que no son tan limpias", aunque "no al nivel" del expresidente de la Generalitat catalana Jordi Pujol.

Por ello, ha considerado que el partido dirigido por Andoni Ortuzar necesita "un código ético" que se traslade a sus estructuras, ya que, "cada día", aparecen "casos que salpican, poco a poco", la gestión del PNV.

En una entrevista concedida a Europa Press, Urizar ha recordado que ha habido cargos de la formación jeltzale que han sido condenados por cobrar "cazo" y malversación de fondos públicos. No obstante, ha subrayado que no ha quedado acreditada la vinculación de estos casos directamente con la financiación del partido, y ha destacado que lo que evidencia es que el PNV "no traslada a su propia estructura que eso no se puede hacer".

Polémica en torno a los batzokis

El representante de EH Bildu se ha referido, de esta forma, a la polémica que se ha creado después de que representantes del PP vasco, como Nerea Llanos e Iñaki Oyarzábal, hayan apuntado la posibilidad de que haya "casos Pujol" en Euskadi y de que hayan pedido explicaciones sobre cómo se han financiado las más de 200 sedes y batzokis de la formación jeltzale.

En cuanto al tema de los batzokis, Pello Urizar ha afirmado que desconoce si puede haber alguna "sospecha de algo", pero ha considerado que "lo que es seguro" es que detrás de las sedes sociales del PNV "hay muchísimas personas que están dejando muchísimo esfuerzo y que también han dejado dinero", al igual que, a su juicio, ha ocurrido con los 'alkartetxes' y las 'herriko tabernas'.