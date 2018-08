Política

Polémicas declaraciones

SOS Racismo pide declarar a Maroto "persona non grata"

Redacción

11/08/2014

La asociación SOS Racismo de Araba presentará una iniciativa para declarar al alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), "persona non grata" si no se retracta de sus declaraciones en las que denunció que parte de los inmigrantes magrebíes de la capital alavesa "viven de las ayudas sociales".

El portavoz de este colectivo, Fede García, ha hecho pública hoy esta iniciativa en una rueda de prensa celebrada en la capital alavesa.

García ha señalado que las declaraciones de Maroto, que ha mantenido desde hace casi un mes, han alcanzado "límites inaceptables" y han sido criticadas por distintos representantes políticos. La única forma de solucionar este "problema", a juicio de SOS Racismo, es que Maroto "reconozca que se ha equivocado" y "pida excusas de manera pública a aquellos colectivos que han sido señalados de manera injusta por su procedencia".

"Esos convecinos no son inmigrantes, lo fueron en su momento, a su llegada", ha recalcado García, quien ha pedido al alcalde que respete "a esos conciudadanos". Por lo tanto, si no cambia de actitud SOS Racismo invitará a los grupos de la oposición a sumarse a una iniciativa que registrará en el Ayuntamiento para que se nombre a Maroto "vecino non grato", algo que ocurriría por primera vez en Euskadi.

García ha pedido, por otra parte, a todos los grupos políticos que se sumen a la denuncia que SOS Racismo presentó ante la Fiscalía de Araba, junto a la plataforma Ongi Etorri, contra Javier Maroto al considerar que sus palabras podrían ser constitutivas de un delito de incitación al odio por motivos raciales o étnicos, o bien de una falta contra la dignidad de las personas.

SOS Racismo propondrá, además, a algunos grupos parlamentarios que inicien el trámite pertinente para que la propia Cámara vasca repruebe a Javier Maroto, y ha rechazado el argumento de que "buena parte de la sociedad vitoriana" avala la postura del alcalde.