Política

Balance primer semestre

Jonan Fernández: 'El proceso de paz va lento pero es irreversible'

Redacción

13/08/2014

Subraya que sólo una de las iniciativas del Plan de Paz no ha podido emprenderse: la creación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, "cuya responsabilidad recae en el Gobierno español".

El Gobierno Vasco ha realizado un balance "muy positivo" en la ejecución y gestión del Plan de Paz y Convivencia aprobado el pasado año y ha resaltado que 17 de las 18 iniciativas recogidas "ya están en marcha".

Jonan Fernández, secrfetario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, ha presentado el Informe de seguimiento de la gestión y ejecución del plan correspondiente al primer semestre del año. Según ha explicado la única iniciativa que aún no han emprendido ha sido el proyecto de creación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, "cuya responsabilidad recae en el Gobierno español".

En este sentido, Fernández ha reconocido que el proceso de paz y convivencia en Euskadi va más lento de lo que le gustaría pero considera que es "irreversible" porque la voluntad de la sociedad hace "inviable una involución, una vuelta atrás".



En un análisis global de la situación, Fernández ha explicado que para que el proceso de paz y convivencia vaya "mejor" y de manera más "fluida" es necesario un "doble cambio de actitud", para aceptar que la consolidación de la paz y la convivencia es una "causa común y no un objeto de confrontación partidaria", y para asumir que en esta materia "no es suficiente con declaraciones, sino que son necesarios los hechos".



"Estamos en el tiempo de la unilateralidad para la causa común de la paz y la convivencia: Cada cual debe aportar lo que sabe que le toca aportar y si no lo hace quedará atrás porque la sociedad no se detiene", ha añadido.

'Oportunidades frente a polémicas'



Ha insistido en que las posiciones de los partidos no se deben centrar en las polémicas o en las diferencias, sino en las "oportunidades" y en este sentido se ha mostrado convencido de que la superación de algunos de los mayores obstáculos, como el desarme de ETA o el cambio de la política penitenciaria, "llegará", pero que, mientras tanto, hay que seguir desarrollando iniciativas concretas.



En este sentido, el Gobierno Vasco tiene previsto presentar el próximo otoño un primer borrador del programa "Hitzeman", de reinserción de los presos de ETA. Fernández ha reconocido que este documento será "abierto" a aportaciones, al ser consciente de que en esta materia "hace falta consenso", especialmente con el Gobierno central que es el que tiene la competencia en materia penitenciaria.

Víctimas del GAL



Precisamente, ha sido crítico con la actitud del Ministerio del Interior, a su juicio "rechazable", por oponerse a indemnizaciones a víctimas de los GAL debido a que esas personas están implicadas en actividades terroristas, un argumento que según Fernández se basa en "conjeturas" o en meros informes policiales.



Entre las acciones desarrolladas hasta ahora en el marco del Plan de Paz y Convivencia, el documento que recoge todas las medidas públicas relacionadas con esta materia, ha citado las de reconocimiento y reparación a las víctimas, mayoritariamente de ETA.



En este ámbito se ha activado el programa "Gertu" en el que el Gobierno Vasco tiene previsto entrevistarse con 350 familias de víctimas del terrorismo. Ya lo han hecho con 120 en unas entrevistas en las que, entre otras cosas, se les ofrece grabar un testimonio personal de lo que vivieron para que luego sea aportado al futuro Instituto de la Memoria.



También ha recordado que se han impulsado las iniciativas de clarificación del pasado, uno de los objetivos del plan, con el informe de atentados no resueltos y el estudio sobre la tortura en Euskadi.



Para esta segunda mitad del año, además del plan de reinserción de presos, el Gobierno Vasco prevé impulsar el proyecto del Instituto de la Memoria y la Convivencia y renovar las políticas públicas en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas.