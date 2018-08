Política

Entrevista en Radio Euskadi

Bildarratz cree que todos los partidos deberían aportar a la paz

Redacción

14/08/2014

No entiende la "virulencia" de Sortu hacia las "reflexiones más interesantes del verano" del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández.

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha considerado que los partidos políticos deberían "agudizar su imaginación para poder aportar" al Plan de Paz y Convivencia e "ir derribando los muros que separan" todavía a los ciudadanos vascos. Asimismo, ha dicho no entender la "virulencia" de Sortu hacia las "reflexiones" del secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el senador vasco ha asegurado que las manifestaciones realizadas el miércoles por Fernández, pidiendo "unilateralidad por cada una de las fuerzas políticas" para que intenten "aportar todo aquello que podamos a un proceso de paz y convivencia", son "una de las más interesantes" que se han podido escuchar este verano.

Bildarratz ha indicado que el PNV ha podido "sentirse aludido como el resto de fuerzas políticas", y se ha mostrado "sorprendido" por las palabras tan virulentas" de Sortu en sus críticas ante las palabras "convenientes, tranquilas y que aportan mucho" del secretario de Paz y Convivencia.

Bildarratz ha reconocido que el hecho de que los ciudadanos no vean ya a ETA como "un problema" hace que no haya "una exigencia muy grande" hacia los partidos políticos y éstos "a veces" están "enredados". "Cada uno en la responsabilidad que tiene, porque no todos tenemos la misma responsabilidad con este tema", ha precisado.

El senador jeltzale ha destacado, además, que el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco ha tenido un periodo para poder hacer alegaciones, "siempre está abierto a aportación" y se evalúa "cada cierto tiempo". "Si alguien tiene algún proyecto mejor, alguna propuesta que enriquezca este plan, no tengo ninguna duda de que el Gobierno vasco lo atenderá, lo debatirá y lo adherirá a este plan", ha apuntado.

Consulta en Cataluña

Por otro lado, Bildarratz, ha afirmado que habrá consulta en Cataluña "sin ningún tipo de duda", aunque ha precisado que otra cosa será el "formato" en que se celebre.

El senador nacionalista ha dicho que el Gobierno catalán convocará la consulta tras aprobar la ley que prepara el Parlamento de esa comunidad, tras lo cual habrá que ver cómo actúa el Ejecutivo del PP, pero ha añadido que la consulta se hará "de una manera u otra, aunque sea después de unas elecciones plebiscitarias".

Bildarratz ha dicho apreciar intentos para "desinflar" el proceso soberanista en Cataluña que ha vinculado a los "aparatos del Estado", y ha considerado que "no es una casualidad" que el caso Pujol haya salido "ahora".