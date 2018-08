Política

Comparecencia en el Congreso

Montoro: 'Jordi Pujol no quedará impune, llegaremos hasta el final'

IKER GÓMEZ / EITB.EUS

02/09/2014

Montoro afirma que su Departamento perseguirá "hasta el final" el fraude fiscal y ha aclarado que Jordi Pujol no se acogió a la amnistía fiscal.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha asegurado que su Departamento "va a llegar hasta el final" en la "persecución" contra el fraude fiscal, y ha puesto como ejemplo el 'caso Pujol'. En este sentido, ha sido tajante y ha subrayado que, aunque Pujol haya pedido perdón no quedará impune y "no habrá borrón y cuenta nueva".

Montoro, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados para hablar de fraude fiscal, ha manifestado que su departamento perseguirá este fraude en la vía administrativa y judicial, pues no se puede descartar que se hayan cometido uno o varios delitos.

Montoro ha manifestado que el expresidente de la Generalitat no se acogió a la amnistía fiscal del año 2012 y ha anunciado que la Abogacía del Estado ha solicitado personarse en las investigaciones judiciales abiertas.



El ministro ha criticado el "comportamiento ético y político reprobable" hasta un grado que "pocos" podían "imaginar" del expresidente catalán y ha insistido en que su confesión no ha sido "espontánea", sino la respuesta a que se ha visto "acorralado" por los investigadores.

"Si creía que pidiendo perdón públicamente se hacía borrón y cuenta nueva se equivocaba de pleno", ha dicho Montoro, añadiendo que la obligación del Ministerio es perseguir el fraude fiscal lo cometa quien lo cometa, e independientemente de su poder "económico, mediático o político".

'Uno de los casos más graves'



El ministro se ha referido al caso de Pujol como "uno de los más graves casos de fraude fiscal en términos cualitativos de España".



Y ha precisado que si puede hablar del caso es porque, al igual que sucedió con el extesorero del PP Luis Bárcenas, es porque el interesado ha hecho pública su situación tributaria, de modo que "no buscan el amparo de confidencialidad" que ofrece a los ciudadanos la Ley General Tributaria.

Montoro ha prometido llegar hasta el final en todos los frentes posibles y ha subrayado la importancia de dar una respuesta "sólida, contundente, sin margen para la duda".



"Es obligación del Gobierno no hacer la 'vista gorda' mientras millones de españoles honrados financian los servicios con sus impuestos, ha añadido.

Montoro ha asegurado que el expresident de la Generalitat no presentó ninguna declaración tributaria especial después de que el Gobierno aprobara el Real Decreto de amnistía fiscal. No obstante, ha recalcado que la presentación de dicha declaración no exime de "ninguna responsabilidad o culpa" por hechos constitutivos de delito.



Otra posibilidad que ha sugerido Montoro es que el Parlament abra una comisión de investigación sobre el caso Pujol, a la que la Agencia Tributaria tendría la obligación de remitir todas las informaciones de las que dispone cuando le fueran solicitadas.

'Adalid del independentismo'

En materia política, Montoro ha arremetido duramente contra el expresident, a quien ha reprochado que en los últimos tiempos "sorprendentemente" se haya reconvertido en "adalid del independentismo" a la par que se investigaba su fortuna familiar.



El ministro ha recalcado que "no deja de ser significativo" que el "escenario fiscal" tenga que ver con la radicalización de los discursos políticos que lanzan "pulsos al Estado" al tiempo que se están lucrando y sacando partido personal del mismo.



"Ningún dirigente político sensato puede tolerar la manipulación y las actitudes de cinismo político de quienes mantienen un discurso público mientras en privado trabajan por los intereses personales de unos pocos", ha afirmado Montoro tras considerar que los políticos tienen un "plus de responsabilidad".

Pujol deberá comparecer en el Parlament

Por otro lado, la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán ha aprobado por unanimidad la petición de comparecencia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol para que dé explicaciones sobre el patrimonio oculto que confesó tener.

La petición ha prosperado con los votos afirmativos de los siete grupos con representación parlamentaria: CiU, ERC, PSC, PP, ICV-EUiA, C's y la CUP, que ya habían anticipado que apoyarían la petición de comparecencia del expresidente.

Ahora, el Parlamento catalán se pondrá en contacto con el expresidente catalán para comunicarle el acuerdo adoptado por la comisión y éste deberá decidir si está dispuesto a acudir a la Cámara catalana, algo que aún no ha aclarado.

5.500 millones afloran

Por otro lado, Montoro ha avanzado que la Agencia Tributaria ha ingresado 5.508 millones por la lucha contra el fraude fiscal en el primer semestre del año, lo que supone el mejor primer semestre de la historia de la Agencia.



Ha recordado que 2012 y 2013 fueron los mejores años en términos de ingresos por fraude, con 11.517 millones y 10.950 millones, respectivamente. "Marcaron una tendencia que se mantiene en 2014", ha dicho.

El titular de Hacienda ha estimado que unas 2.000 personas y empresas podrían aparecer en la lista de morosos que el Gobierno se comprometió a publicar.



Hacienda incluirá en el registro público a aquellos contribuyentes con deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso que superen el millón de euros, siempre que éstas no se encuentren aplazadas o suspendidas y haya transcurrido un año desde la finalización del plazo de ingreso.