Fabra conocerá la próxima semana si aplazan su ingreso en prisión

Redacción

03/09/2014

Había sido citado este miércoles para comunicarle su fecha de ingreso en prisión, pero después de que solicitara la suspensión de la medida, se ha dado traslado a las partes de la petición.

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra esperará a la próxima semana para saber si la Audiencia Provincial suspende su ingreso en prisión, para cumplir una condena de cuatro años de cárcel, mientras se tramita la solicitud de indulto formulada al Gobierno.

Fabra ha acudido hoy a la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde había sido citado para comunicarle su fecha de ingreso en prisión, pero después de que el también ex presidente provincial del PP castellonen se solicitara la suspensión de la medida, se ha dado traslado a las partes de la petición.

La Audiencia de Castellón decidirá a partir de la próxima semana, después de que las partes se pronuncien sobre la solicitud de suspensión del ingreso en prisión.

A su salida del juzgado, Carlos Fabra no ha querido opinar sobre el pronunciamiento del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que el PP no apoyará su petición de indulto, y preguntado sobre si no le molesta que su partido no le apoye, ha contestado: "Yo he pedido el indulto al Gobierno de España".