Mas avisa de que no permitirán un 'frente del no' para evitar el voto

06/09/2014

Soraya Sáenz de Santamaría ha vuelto a decir que "no habrá referéndum secesionista" y en que la ley de consultas del Parlament no puede amparar la convocatoria del 9 de noviembre.

El presidente catalán, Artur Mas, ha agradecido a PSC, Unió y Ciutadans que rechazaran la propuesta del PP de un frente antisoberanista y ha instado a no confundir la negativa a la consulta con el 'no' a la independencia: "No permitiremos un frente del 'no' para no votar el 9N".

El presidente catalán ha aprovechado su intervención en el Consell Nacional de CDC, que ha ratificado la nueva dirección convergente, para comentar la propuesta que lanzó ayer en Badalona la secretaría general del PP, María Dolores de Cospedal, de hacer una gran coalición con Unió, PSC, Ciutadans y UPyD, que rechazaron de plano los tres primeros.

En ese mismo Consell, se ha ratificado por 92,68 % de votos a favor la nueva dirección convergente encabezada por su nuevo número dos, Josep Rull, quien ha abogado por impulsar un partido "nuevo" y "refundado", para lograr "un nuevo país" que sea "independiente y libre".

El Consell Nacional de CDC, ampliado a la militancia, ha ratificado a Rull como hombre fuerte de CDC y ha aprobado el nombramiento del resto de miembros del nuevo Comité de Dirección que anunció en julio el presidente catalán, Artur Mas, tras la marcha definitiva de Oriol Pujol de la Secretaría General como consecuencia de su imputación por el caso de las ITV.

El Gobierno vuelve a avisar

El Gobierno ha insistido hoy en Cataluña, a cinco días de la celebración de la Diada, en que "no habrá referéndum secesionista" y en que la ley de consultas que va a aprobar el Parlament no puede amparar la convocatoria del 9 de noviembre y pondrá "en evidencia" a la Generalitat.

Ha sido la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, la encargada de llevar este mensaje y lo ha hecho en su discurso de clausura de la conferencia política del PP de Cataluña, en el que también ha hecho una "llamada a la responsabilidad" ahora que España está saliendo de la crisis, para que no se tomen "malas decisiones" que pueden "retardar" la recuperación.