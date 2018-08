Política

Consulta catalana

Rajoy asegura que el Gobierno tiene todo listo para evitar la consulta

Redacción

08/09/2014

Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha preguntado de qué serviría una Cataluña independiente "si no lo reconoce nadie".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este lunes ante los dirigentes del PP que el Ejecutivo tiene listas todas las medidas que deba tomar para evitar la consulta soberanista en Cataluña, un referéndum que, ha repetido, no se va a celebrar por ser contrario a la ley.

Rajoy ha presidido hoy el Comité Ejecutivo Nacional de los populares y se ha reafirmado en su postura ante el desafío de los soberanistas catalanes, además de insistir en que está dispuesto al diálogo siempre que sea sobre cuestiones que estén dentro de la legalidad.

"Están preparadas ya todas las decisiones que haya que adoptar si se sigue en la dirección apuntada" por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, "de que esa consulta se celebre", ha dicho en rueda de prensa el vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, cuando ha explicado el mensaje de Rajoy ante el Comité.

No ha detallado Rajoy cuáles son esas decisiones, que sí han recordado, por su parte, tanto Floriano como la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho.

Así, han citado los recursos de inconstitucionalidad -"que ya están preparados" según Floriano- que piensa presentar el Gobierno contra la ley de consultas que va a aprobar el Parlamento catalán, y contra la convocatoria de la consulta si llega a ser efectiva.

Sea como sea este proceso, Rajoy ha querido dejar claro otra vez ante su partido que no habrá consulta el 9 de noviembre, y en esa línea el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se ha mostrado convencido de que Mas no "pisará la línea roja" y respetará la ley.

El Govern espera que entre las medidas esté el "respeto a la democracia"

Por su parte, el conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha afirmado que desconoce las medidas que tiene preparadas el presidente del Gobierno, ante el proceso soberanista, pero ha deseado que entre ellas esté el "respeto a la democracia" y que "se pueda votar" en la consulta el 9 de noviembre.

Mas: ¿De qué serviría una Cataluña independiente si no la reconoce nadie?

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se ha preguntado de qué serviría una Cataluña independiente del resto de España "si no lo reconoce nadie", por lo que considera que el proceso soberanista "no se puede hacer de cualquier manera" y que "no es una batalla de testosterona, sino de neuronas".

En una entrevista que publica hoy el semanario El Temps a tres días de la Diada, Mas se pregunta: "¿De qué serviría que Cataluña fuera un día un Estado independiente si no lo reconoce nadie? ¿Tendríamos la satisfacción de ser independientes y no reconocidos? Todo va junto".

"No se puede hacer de cualquier manera", afirma Mas respecto a este asunto, y añade en la entrevista que "Cataluña, este tipo de procesos, una vez que los ha intentado, casi siempre los ha hecho mal. Y alguna vez ha hecho el ridículo".

"Si la batalla es para ver quién los tiene más grandes, y disculpe la expresión machista, volvemos a estar perdidos como siempre. Esto no es una batalla de testosterona. Es una batalla de neuronas. Y de emociones. Juntas. Si no lo entendemos esta vez la acabaremos pifiando", afirma Mas.