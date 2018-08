Política

Consulta en Cataluña

Mas reconoce que adelantará las elecciones si no hay consulta

Redacción

15/09/2014

El presidente catalán ha dicho que el "pacto constitucional se ha evaporado" y ha acusado al Ejecutivo español de llevar a cabo una "operación sistemática de destrucción del autogobierno".

El presidente catalán, Artur Mas, ha asegurado hoy que el tramo final de este año 2014 marcará "un antes y un después en la historia de Cataluña", con la "voluntad y determinación" de la Generalitat y de la mayoría del Parlament de convocar una consulta el 9 de noviembre.

"El debate de política general de este año se celebra en un momento especialmente trascendente y decisivo para nuestro país, su presente y, sobre todo, su futuro. A nadie se le escapa que el tramo final de este 2014 marcará un antes y un después en la historia de Cataluña. Espero y confío plenamente en que sea para bien", ha afirmado el presidente catalán.

Así lo ha asegurado Mas en su discurso en el debate de Política General de Cataluña, marcado por la multitudinaria manifestación de la pasada Diada en Barcelona y con la vista puesta en la eventual celebración de una consulta el próximo 9 de noviembre.

"El pacto constitucional se ha evaporado"

Mas ha dicho que el "espíritu de la Transición y el pacto constitucional se han evaporado" y ha acusado al Ejecutivo de llevar a cabo una "operación sistemática y continuada de desmontaje y destrucción del autogobierno".

Mas ha denunciado que se intente convertir a las autonomías "en puras unidades administrativas prestadoras de servicios, sin perfil político y cada vez con menos capacidad de decisión. Y sin esto, no hay posibilidad de construir un proyecto propio de país".

Para Mas, el Estado está ejecutando una "operación de recentralización a gran escala. Esta vez sin disimular".

Elecciones anticipadas

Además, el presidente catalán ha abierto la puerta a elecciones anticipadas si no se celebra la consulta el 9 de noviembre "con plenas garantías democráticas".

El presidente catalán ha dicho que "confía" en que el 9N se podrá votar dentro de la legalidad -amparado por la ley catalana de consultas-, de forma que su resultado pudiera ser "leído con nitidez y democráticamente aceptado por todo el mundo".

Ha incidido en que quiere acabar la legislatura a finales de 2016 "si se puede", haciendo hincapié que esto no está "sólo" en sus manos, sino que, para cumplir este objetivo, "se tiene que votar el 9N y con plenas garantías democráticas".

"No a todo"

Mas ha lamentado que el Estado no haya tomado "ni una sola iniciativa política, sólo decir que 'no' a todo", así como "dar miedo", "utilizar las leyes como muro de contención y no como canal de solución".

El presidente de la Generalitat ha advertido de que no hay un 'choque de trenes' entre Cataluña y el resto de España, sino "un alejamiento de los trenes" porque ya van por vías diferentes.

Mas ha sostenido que, para que hubiera un choque de trenes, habría que ir por la misma vía y en dirección contraria: "Pero Cataluña y el Estado ya van por vías diferentes y en direcciones diferentes. En el fondo, no hay choque de trenes, hay alejamiento de los trenes".