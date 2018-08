Política

Referéndum en Escocia

Los partidos vascos destacan el poder de decisión de Escocia

Redacción

19/09/2014

Andonio Ortuzar ha destacado que lo ocurrido en Escocia "no perjudica" las aspiraciones vascas. Pello Urizar, por su parte, destaca que un proceso soberanista en Europa ya no es "una quimera"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado que la victoria del 'no' en Escocia "no perjudica" las aspiraciones vascas porque "tenemos una vía propia, la vía vasca a la soberanía, a la resolución de un conflicto histórico". En esta línea, ha remarcado que al igual que el PNV "no hubiera acelerado porque ganara el sí, tampoco nos vamos a parar porque haya ganado el no".

En declaraciones a Radio Euskadi, el dirigente jeltzale, que ha encabezado la delegación del PNV que estos días se ha trasladado a Escocia, ha incidido en que en Euskadi, antes de decidir "quiénes vamos a votar" se debe acordar "sobre qué votar" y sobre "cuál va a ser el modelo".

Ortuzar ha manifestado que los escoceses han decidido "quedarse en el Reino Unido" en lo que ha sido "una fiesta de la democracia y la normalidad". "Desde que pisé Edimburgo hace 76 horas la gente era consciente del reto, pero lo tomaban con normalidad y una calma admirable", ha destacado.

En esta línea, ha valorado que la participación haya sido "altísima" y ha remarcado que para el PNV, que se ha trasladado a Escocia "a aprender", lo destacable es que "han decidido ellos y solo ellos".

Ortuzar ha apostado por "un acuerdo primero dentro de Euskadi y después un acuerdo con el Estado para ver cómo resolvemos el conflicto, la cuestión vasca pendiente".

Un proceso soberanista ya no es una quimera



Por su parte, el secretario general de Eusko Alkartasuna y parlamentario de EH Bildu, Pello Urizar, ha subrayado que tras el referéndum celebrado en Escocia "ha terminado" el mensaje de que un proceso soberanista en Europa es "una quimera". Asimismo, ha reconocido que en el caso vasco el escenario ideal sería "un camino pactado", algo por lo que él apuesta, pero ha advertido de que "no reconocerá el derecho a veto del gobierno español".

En declaraciones a Radio Euskadi, Urizar, que ha encabezado la delegación de EH Bildu que estos días se ha trasladado a Escocia, ha considerado que "de ninguna manera" el resultado del referéndum hace retroceder las aspiraciones vascas porque "la primera de las aspiraciones es que podamos decidir nuestro futuro y lo que los escoceses han hecho es decidir su futuro".

"Se puso encima de la mesa la posibilidad de dar un salto hacia la independencia y la sociedad escocesa ha decidido que ahora no es el momento. Nos gustaría tener esa posibilidad y esa es la gran diferencia", ha añadido.

A su juicio, el mero hecho de que se haya podido realizar un referéndum, "añadiéndole las palabras de Cameron que afirmaba que este ejercicio no solo hay que hacerlo en Escocia, sino que hay que abrirlo a todo el Reino Unido, marca un antes y un después".

En este contexto, ha defendido que para desarrollar un proceso similar en Euskadi "el escenario ideal es el pactado". "Cuando más de una vez desde el Gobierno español se traslada el argumento de la legalidad nosotros decimos que es voluntad política", ha expresado.

'Ha ganado el pueblo escocés'

El diputado de Amaiur Sabino Cuadra ha destacado que, con la celebración del referéndum de Escocia, "ha ganado todo el pueblo escocés", y ha considerado que ante una actitud "tan cerrada, cerril y rancia como la que evidencia el Gobierno del PP" frente a los casos catalán y vasco, la respuesta "no puede ser decir amén". Además, ha defendido la búsqueda del mayor consenso posible entre fuerzas políticas y sociales para abrir "una vía propia" en Euskadi.

En declaraciones a Radio Popular, Cuadra ha abogado porque "Euskal Herria busque su camino propio" y, por ello, cree hay que tratar de alcanzar entre las fuerzas políticas y sociales "el mayor consenso posible de cara a abrir esta vía propia".

Cuadra ha valorado que se haya vivido en Escocia un proceso en el que se ha implicado "la ciudadanía de forma extraordinaria".

"La participación ha sido altísima y se han abierto las puertas de la democracia de una cuestión que había estado vetada. Siempre es un reto profundizar en la democracia y este proceso ha dado pasos muy importantes", ha remarcado.

Seguir avanzando hacia el futuro desde la unidad y la cohesión

El PSE-EE ha afirmado que, tras el referéndum independentista celebrado en Escocia, para los escoceses, "el ejemplo a seguir" es el del "autogobierno avanzado" de Euskadi. Además, ha considerado que no es "deseable que el futuro de una sociedad se juegue a una sola carta, como quieren los nacionalistas".

En un comunicado, los socialistas vascos han destacado que la ciudadanía escocesa, "con una mayoría neta, ha decidido no retroceder en la historia y apostar por seguir avanzando hacia el futuro desde la unidad y la cohesión". "Siendo como son plenamente escoceses, han decidido seguir siendo también británicos y europeos", han apuntado.

El PSE ha señalado que, precisamente, es éste "el aspecto que debe destacarse del resultado de la consulta en Escocia, que el "no" mayoritario a la secesión, a la ruptura, ha sido un "sí" claro a seguir juntos en el Reino Unido, sin quebrar una convivencia de siglos; un "sí" del sentido común frente a la incertidumbre", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que la consulta "se ha producido siguiendo los procedimientos acordados entre el Gobierno británico y el de Escocia, con una pregunta clara e inequívoca, con lealtad mutua y tras un debate en el que los partidarios de cada opción han podido presentar en igualdad de condiciones sus argumentos".

Clima de normalidad y respeto

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, por su parte, ha felicitado al pueblo escocés "por el desarrollo de este proceso", que ha tenido lugar en un clima de "normalidad y respeto".

"Cada una de las posiciones ha podido expresar con libertad, sin que ninguno se sienta arrinconado, ni agredido, en función de su posición su postura respecto a esta consulta", ha destacado, para añadir que es "algo positivo y algo que tenemos que aprender".

Además, ha asegurado que al PP no le preocupa este tipo de consultas, ni sus resultados, pero ha considerado que "hay que traer a la realidad de Euskadi lo que está ocurriendo", porque, a su juicio, si algo se ha puesto de manifiesto con este proceso es que "la realidad de lo que estaba pasando en Escocia no tiene nada que ver con la realidad de Euskadi". "Son dos realidades muy distintas", ha insistido.

Felicitación a Escocia por decir ‘no’

El portavoz de Unión Progreso y Democracia en el País Vasco, Gorka Maneiro, ha felicitado a Escocia "por haber dicho 'no' al levantamiento de una nueva frontera y porque es mejor vivir juntos que separados".

Maneiro ha asegurado que "en el mundo globalizado de hoy, es mejor derribar fronteras que levantarlas, compartir soberanías que parcelarlas, abogar por amplios espacios políticos que por islas que pretenden separarse de todo".

Además, el portavoz ha añadido que con "la crisis económica ha supuesto un auge de los nacionalismos disgregadores y del egoísmo en el que se basan", pero, a su vez, ha señalado que "a pesar de estas amenazas" ha propuesto "hacer un esfuerzo pedagógico en favor de la unión. Es bueno compartir vida y proyectos con quienes piensan de modo diferente y pretender aislarse del resto es una antigualla y algo profundamente reaccionario y obtuso".