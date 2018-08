Internacional

Resultados

Escocia dice 'no' a la independencia

E.Arzuaga | eitb.eus

19/09/2014

Salmond reconoce la derrota y acepta "el veredicto". Espera que Londres "cumpla su promesa". Cameron, por su parte, ha dicho que cumplirá en su totalidad con la promesa de entregar más autonomía.

El 'NO' a la independencia ha ganado el referéndum en Escocia, con un margen de diez puntos. Según el resultado definitivo tras el escrutinio de los 32 distritos electorales, el "no" ha obtenido el apoyo del 55,3 % de los votantes (2.001.926 votos), frente al 44,7 % del "sí" (1.617.989). En concreto, el 'no' ha ganado en Edimburgo, mientras que en Glasgow la victoria ha sido para el 'sí'. El referéndum escocés ha registrado una participación histórica del 84,6 %, según los últimos datos. Estaban convocados a las urnas casi 4,3 millones de residentes en Escocia mayores de los 16 años.

Tras conocerse los resultados, el ministro principal escocés Alex Salmond ha reconocido la derrota y ha dicho que acepta "el veredicto" del pueblo escocés, al tiempo que ha instado a hacer lo mismo a los partidarios del 'sí'. En un acto en Edimburgo, en el que ha recibido por una ovación, Salmond ha agradecido a Escocia "los 1,6 millones de votos a favor de la independencia''. "Reconozco la derrota, Escocia ha decidido no ser un país independiente", ha dicho. Asimismo, ha asegurado que espera que Londres "cumpla su promesa" de dar más autonomía a Escocia.

El primer ministro británico, David Cameron, por su parte, ha expresado su satisfacción por la decisión del pueblo escocés de mantener juntas a las "cuatro naciones". En una declaración ante la puerta de la residencia oficial de Downing Street, Cameron ha dicho dijo que el "resultado ha sido claro" y es una "oportunidad" de cambiar la forma en que el país es gobernado. En este sentido, el primer ministro británico ha asegurado que cumplirá en su "totalidad" con la promesa de entregar más autonomía a Escocia, con el traspaso de más poderes en materia fiscal y del Estado del Bienestar. Confía en contar para el próximo enero con la legislación correspondiente.

Antes de su comparecencia en Londres, Cameron ha felicitado en Twitter al bando del "no" por una campaña "bien luchada", y a la campaña del 'no' por demostrar que "las naciones están mejor unidas".

Poco antes ha comparecido el líder de la campaña en contra de la independencia, Alistair Darling, quien ha agradecido el voto al 'no'. "Muchas gracias desde lo más profundo de mi corazón, representáis a la mayoría y vuestra voz ha sido escuchada", ha dicho. "La gente de Escocia ha hablado; hemos elegido la unidad por encima de la división", ha asegurado.

El viceprimer ministro británico, el liberaldemócrata Nick Clegg, ha expresado su alegría por la "decisión trascendental" tomada por los residentes de Escocia de rechazar la independencia en el referéndum celebrado el jueves.

La Reina Isabel II, quien ha seguido la jornada desde el Palacio de Balmoral, en Escocia, tiene previsto hacer un llamamiento a la unidad, después de que las últimas jornadas de la campaña registrasen una mayor división entre los bandos. En un comunicado por escrito previsto para la tarde de hoy, se espera que la soberana apele principalmente a la reconciliación.

La libra esterlina ha subido un uno por ciento en los mercados de divisas después de que Escocia rechazase la independencia en el referéndum.