De Andrés acusa al PNV de querer 'suprimir la identidad' alavesa

Redacción

22/09/2014

El diputado general de Araba ha asegurado que "no es lo mismo que Bizkaia y no es lo mismo que Gipuzkoa. Araba es diferente".

El diputado general de Araba, Javier de Andrés, ha acusado al PNV de querer hacer "tabla rasa" con Araba, al pretender "suprimir" la "salvaguarda de la identidad" alavesa, en referencia a la Ley Municipal que propone el Gobierno Vasco. "No es lo mismo que Bizkaia y no es lo mismo que Gipuzkoa. Araba es diferente", ha asegurado. Además, ante los sondeos que pronostican un fuerte retroceso de los populares en territorio alavés, ha emplazado a dejar "sean ellos quienes ganen las encuestas". "Nosotros ganamos las elecciones", ha dicho.

Durante un acto celebrado en Vitoria-Gasteiz para presentar las prioridades de su gobierno para el nuevo curso político, De Andrés ha recordado que han pasado tres años desde que el Gobierno foral regresara a manos del PP y se ha mostrado que "las cosas han cambiado, y mucho", pese a que la situación "no ha sido fácil".

De Andrés se ha referido a "otro área de discrepancia", en alusión a la Ley Municipal propuesta por el Gobierno Vasco que, "desde luego no tiene el apoyo del Partido Popular" porque "juega a restar competencias a las diputaciones forales, no para transferirlas a los ayuntamientos, sino para centralizarlas y que sea el Consejo Vasco de Finanzas quien decida".

"La Diputación de Araba se ha acabado convirtiendo en una molestia para aquellos que quieren la centralidad, aquellos que no quieren las diferencias y no quieren reconocer que el País Vasco es plural y diferente. Y no quieren admitir que la Diputación Foral de Araba y el conjunto de los alaveses no es lo mismo que Bizkaia y no es lo mismo que Gipuzkoa", ha manifestado.

Ha criticado que se pretenda "hacer tabla rasa" y "suprimir aquello que evidencia y muestra con claridad al ciudadano que somos distintos, como es la Diputación Foral de Araba, una salvaguarda de la identidad alavesa".

En su opinión, se pretende "hacer pasar a todos como si fuéramos exactamente iguales, como si fuéramos de Hernani o de Oiartzun" cuando "Araba es diferente".