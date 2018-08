Política

Pleno de política general

Mendia dice que presentarán iniciativas si el PNV no cumple el acuerdo

Redacción

25/09/2014

La secretaria general del PSE-EE ha subrayado que su partido 'desconfía de su Gobierno'.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha mostrado su "desconfianza" en el Gobierno vasco, y ha asegurado que presentará iniciativas alternativas, si el Ejecutivo de Urkullu no cumple el acuerdo firmado con el PSE-EE.

Mendia ha afirmado, ante el llamamiento al acuerdo y el entendimiento que ha realizado el lehendakari, Iñigo Urkullu, que su partido "desconfía de su Gobierno". "A lo largo de este último curso usted ha cargado la mochila de la desconfianza", ha asegurado. En este sentido, ha destacado que "hace un año se presentó a este debate con un acuerdo bajo el brazo, llenó su intervención de intenciones, habló de prioridades" y, doce meses después, "aún están empezando a arrancar algunas de las cosas acordadas y presupuestadas", mientras que "otras puede que no lleguen antes de que acabe el año", y en otras no se ven avances.

En su discurso en el pleno de política general del Parlamento vasco, Mendia ha afirmado que su partido entiende el autogobierno "como el instrumento que permite a los vascos hacer políticas de empleo, de protección social, de sanidad, de educación y de vivienda". "Y estamos dispuestos a hacer lo que pactamos con ustedes: evaluar el desarrollo estatutario y acordar las bases para su actualización, siguiendo las normas legales", ha manifestado.

Mendia ha subrayado que su partido quiere cambiar la Constitución porque no desea "que el derecho a la Sanidad, a la Educación, a la Vivienda, a la protección social, pueda verse cercenado por ningún Gobierno, ni el de Rajoy ni el suyo, que intentó lo mismo hace año y medio". "Queremos blindar constitucionalmente esos derechos de los ciudadanos, los sociales y los políticos. Y queremos cambiar la Constitución, entre otras cosas porque, en efecto, el esquema territorial que se dibujó entonces necesita adaptarse a la nueva realidad de España y de todas las comunidades autónomas", ha indicado.

"Es ahí donde queremos encajar la actualización de nuestro autogobierno", ha manifestado. De esta forma, ha subrayado que los socialistas están en la ponencia de autogobierno que pactó con PNV "para conseguir que el autogobierno sea útil a los vascos, les solucione sus problemas, y se eviten interferencias no deseadas mediante legislación básica del Estado". "El Gobierno vasco no va a encontrar en los socialistas una coartada o una excusa para ningún otro objetivo que no sea ése.

Tras indicar que el debate constitucional "se va a abrir", ha subrayado que en él "deben participar todos aquellos que tienen propuestas sobre lo que cambiar y no vale quedarse en un rincón". "Así que, si ustedes tienen otras cosas en la cabeza, como su derecho a decidir, zanjen los trabajos de la ponencia y hagan su propuesta. Nosotros ya hemos sido claros y no le acompañaremos en esa aventura", ha insistido.

Urkullu se compromete a cumplir el pacto con el PSE-EE y a "imprimir velocidad" a los acuerdos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado al PSE-EE que tiene todo su compromiso de que se cumplirá el pacto que el PNV firmó con los socialistas el pasado año y que él mismo suscribió, y ha asegurado que "imprimirá" más velocidad a sus acuerdos.

Durante la réplica a los grupos parlamentarios en el pleno de política general del Parlamento vasco, Urkullu ha afirmado: "Queremos y creemos en este acuerdo".

El lehendakari se ha dirigido a la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, para afirmar que tienen que reconocer públicamente que entre el Ejecutivo y los socialistas existen "unas relaciones fluidas" y que han mantenido "muchas reuniones". "Pero es cierto que, a principios del mes de junio fue la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo (entre PNV y PSE-EE) y que, al salir de esa reunión, la representación del PSE-EE valoró de forma positiva el grado de cumplimiento de entonces", ha señalado.