Entrevista en Radio Euskadi

Bilbao: 'Los indicios de delito han sido denunciados ante la Fiscalía'

I.G.-D.P. / EITB.EUS

01/10/2014

Reitera que, en sus doce años como diputado general, ha recibido información sobre "gente con cuentas en paraísos fiscales" pero asegura que no desvelará los nombres.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, ha subrayado que siempre que la Institución foral ha detectado "algún indicio de delito" relacionado con la recaudación de impuestos "han sido denunciados ante la Fiscalía".



Entrevistado en Radio Euskadi, Bilbao ha sido preguntado por sus declaraciones de ayer, en las que dijo que, en unas hipotéticas memorias que no pretende escribir podría hablar de personas que "hacían pagos con fajos de billetes sin demostrar su origen" o de otras que tienen "grandes sumas de dinero en paraísos fiscales" y cuyos nombres no se conocen.



El actual diputado general, que no se presentará a la reelección el próximo año, ha señalado que la Hacienda Foral es un "confesionario" en el que "se guarda secreto de confesión", pero ha detallado que la Diputación ha tenido información relativa a gente "con cuentas en paraísos fiscales", personas "a las que se les llama a capítulo".

Bilbao ha asegurado que los servicios de la inspección y de Hacienda "han funcionado y han ido uno por uno a donde todos los que se ha detectado que tenían patrimonio no declarados". Ha explicado que recientemente la Agencia vasca de Protección de Datos elaboró un dictamen en el que decía que no se pueden dar listas de contribuyentes. "Eso de hacer un listado de contribuyentes que pueden llegar a ser presuntos defraudadores, eso no se puede hacer", ha agregado.



El diputado general ha dicho que no tendría "ningún problema" en desvelar los nombres de aquellas personas que atesoran fortunas en paraísos fiscales, "pero legalmente no es posible". "Me acusarían de desvelar secretos públicos y yo tendría un gran problema. Por eso digo que estén tranquilos, que no lo voy a decir, no lo voy a contar, pero que sepa usted que lo se, y cuando nos miremos a los ojos yo se quien es usted", ha relatado.



Aún así, ha dicho que estos comportamientos no son generalizados, ya que "la mayoría de la ciudadanía cumplimos con nuestras obligaciones". "Pero hay un grupo de gente que tiene mucho dinero, lo ha tenido toda la vida", ha añadido.

No será candidato a la alcaldía de Bilbao

José Luis Bilbao ha recordado que seguirá siendo diputado general hasta que entregue la 'makila' a su sucesor, a principios de verano del año que viene. Preguntado por si abandona la Diputación o la política, ha reiterado que en 2015 dejará "la primera línea" política, por lo que ha confirmado que tampoco concurrirá como candidato a la alcaldía de Bilbao.

Al igual que hizo ayer en las Juntas Generales, Bilbao dice irse "con la cabeza alta" por "varias razones", entre ellas, "porque ni yo ni nadie de mi familia se ha enriquecido". "No he visto mucha gente capaz de decir públicamente lo que tenía al entrar y cuanto al salir", ha añadido, en alusión al gesto que realizó ayer durante la sesión plenaria, haciendo público su patrimonio actual.



"Puedo presentarme ante los vizcaínos diciendo 'esto soy y esto tengo', y no he visto a nadie haciendo algo así. Ni tengo cuentas en Suiza ni las he tenido nunca", ha insistido.

No verá a España jugando en San Mamés

Por otro lado, Bilbao ha señalado que, al no presentarse a la reelección, no tendrá que estar en el palco de San Mamés en la Eurocopa de fútbol de 2020 si España juega en Bilbao. "Ni en San Mamés", ha asegurado, para anunciar que ni siquiera estará en el estadio para seguirlo.



En cuanto al BEC ha señalado que es una infraestructura pública "necesaria", y sin él, además de haber una "deslocalización ferial", no habría habido Mundial de Baloncesto ni habría jugado EE.UU.