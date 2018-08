Política

Entrevista en Radio Euskadi

Garitano: 'El programa Hitzeman es reflejo de una experiencia fallida'

Redacción

03/10/2014

El mandatario guipuzcoano afirma que la solución a los presos tiene que ser "de otra dimensión", y entendiendo que "la culpa no puede recaer sólo sobre unos".

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha afirmado que no comparte el programa 'Hitzeman' de reinserción de presos del Gobierno vasco porque "es el reflejo de una experiencia que se ha mostrado fallida". Además, ha apostado por una solución "global" y ha asegurado "que la culpa no puede recaer sobre unos".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Garitano ha destacado que la 'Vía Nanclares' "no ha dado los frutos" que esperaba quien la puso en marcha y ha apuntado que el propio Secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha manifestado que esta iniciativa "no promete ni garantiza absolutamente nada".



"Yo creo que la solución a los presos y los huidos tiene que ser de otra dimensión y otras características, tiene que ser global, entendiendo que muchos en este país han sufrido mucho, que ha habido mucha violencia y que la culpa no puede recaer sobre unos", ha destacado.



En este sentido, ha recordado que acaba de ver la película de 'Lasa y Zabala', miembros de ETA asesinados por los GAL, y ha apuntado que al excoronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo "y compañía", no se les aplicaba "ningún programa 'Hitzeman', sino que "directamente el Estado les premiaba y les excarcelaba".

Garitano ha indicado que "hay presos que ya han pasado más de 30 años en la cárcel, y eso sólo sucede en Euskal Herria y con los presos políticos vascos e independentistas". "Esto no puede seguir así", ha indicado.



Según ha asegurado, "las leyes se cambian, como demostró el Gobierno español cuando modificó la Constitución en 24 horas", y ha considerado que hay que alcanzar "grandes acuerdos de calado cuando el objetivo es la normalización política y la paz duradera, estable y definitiva". "A partir de la voluntad política, todo es posible", ha aseverado.

Proceso catalán

Preguntado por el proceso catalán, señala que Cataluña "va a encauzar su sed de soberanía", aunque desconoce con qué fórmula, y ha destacado que, mientras, "Euskal Herria da pasos de gigante" en ese camino. Además, ha asegurado que no habrá "texto legal ni Fiscalía del Estado ni Tribunal que lo pueda frenar". En esta línea, ha subrayado que, en los próximos meses, se verán "nuevas iniciativas de este calado".



Tras señalar que a él le gusta que todo sea "pactado, coordinado y desde el entendimiento", ha subrayado que "el rancio nacionalismo español impide a muchos mandatarios españoles tomar decisiones políticamente avanzadas, democráticas y valientes". "Si no hay forma de pactar, habrá que hacerlo desde la unilateralidad", ha aseverado.

Información de contribuyentes

Por último, ha afirmado que la información sobre los contribuyentes "es muy sensible" y, si un mandatario la tiene y cree que es fraudulenta, debe denunciarlo ante la Fiscalía. Además, ha destacado que estos casos no deben llegar a la opinión pública, salvo en los que la Justicia diga que ha habido un delito.



Además, ha dicho que no sabe de gente que "pague con fajos de billetes de origen desconocido", como aseguró el otro día conocer el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao. "Tampoco he visto nunca un billete de origen desconocido", ha manifestado.