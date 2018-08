Política

Entrevista en Radio Euskadi

Garitano: 'En Gipuzkoa perseguimos a los corruptos sin descanso'

Redacción

03/10/2014

El diputado general de Gipuzkoa afirma que él sí escribirá sus memorias pero añade que ha conocido a muy poca gente que decía unas cosas en privado y otras en público.

El diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, ha asegurado hoy que los ciudadanos "pueden estar tranquilos" aunque él escriba sus memorias porque "saben que en Gipuzkoa se persigue a los corruptos sin descanso".



Garitano ha aludido así, durante su discurso en el pleno de política general de Gipuzkoa, a las palabras pronunciadas el martes por su homólogo de Bizkaia, José Luis Bilbao, quien dijo que podían estar tranquilos aquellos que habían cometido irregularidades porque él no escribiría sus memorias.



"Todos ellos saben que en Gipuzkoa perseguimos a los corruptos sin descanso. Por este motivo la ciudadanía guipuzcoana puede estar tranquila aunque yo escriba mis memorias, que lo haré", ha añadido.



En estas memorias "podrían aparecer personas con sus grandezas y sus miserias", ha indicado Garitano, quien ha añadido que la mayor parte serían grandezas, porque ha conocido "a muy poca gente que decía unas cosas en privado y otras en público". "Sí he visto a gente que mentía sabiendo que mentía y no voy a hablarles de responsables de cajas de ahorro...", ha apostillado.

Garitano ha repasado las acciones de cada departamento foral a lo largo de esta legislatura y ha citado a cada uno de los portavoces de los grupos junteros antes de concluir.

En este sentido, ha felicitado al portavoz del PNV, Markel Olano, por su reciente boda, ha enviado "un fuerte abrazo" al esposo de la portavoz socialista, Rafaela Romero, Jesús Eguiguren del que ha recordado "sus aportaciones" a la paz, mientras que ha deseado "suerte" a la procuradora socialista en sus nuevas responsabilidades políticas, a los junteros del PP Juan Carlos Cano e Iñigo Manrique les ha agradecido sus intervenciones y a los de Bildu y Aralar el "gran trabajo" que han realizado.

Además, ha destacado que "Gipuzkoa es el territorio de las oportunidades" y ha negado que su Gobierno foral "dé la espalda a los empresarios", puesto que "ha seguido manteniendo el pie en el acelerador de la innovación, supliendo proyectos de otras instituciones".

Garitano también se ha referido a la "privatización" de Kutxa, invitando a la oposición a "sumarse al nuevo modelo" y "evitar" la misma y se ha felicitado de las reformas que en materia fiscal ha llevado a cabo su Gobierno foral porque "se han puesto fin a los privilegios" y se ha llevado a cabo "una firme actuación de lucha contra el fraude".

Por otro lado, ha puesto en valor que la Diputación no ha llevado a cabo "recortes sociales" en estos tres últimos años y tampoco va a hacerlo de cara a fin de legislatura.

Oposición

El portavoz jeltzale Markel Olano ha censurado el "discurso triunfalista" de Garitano que está "muy alejado de la realidad guipuzcoana" con un territorio histórico "que ha vivido el cierre de fábricas emblemáticas como Fagor o Corrugados", lo que traslada una situación "muy problemática".

La portavoz socialista en las Juntas, Rafaela Romero, ha calificado la intervención de Garitano de "balance decepcionante, puramente electoralista, irreal, alejado de los problemas de la ciudadanía y sin un atisbo de autocrítica".

El portavoz del PP Juan Carlos Cano ha tachado de "lánguido, soporífero, autocomplaciente" el discurso de Garitano, "sin atisbo de autocrítica.

Programa Hitzeman

Poco antes, entrevistado en Radio Euskadi, Garitano ha afirmado que no comparte el programa 'Hitzeman' de reinserción de presos del Gobierno vasco porque "es el reflejo de una experiencia que se ha mostrado fallida". Además, ha apostado por una solución "global" y ha asegurado "que la culpa no puede recaer sobre unos".

Garitano ha destacado que la 'Vía Nanclares' "no ha dado los frutos" que esperaba quien la puso en marcha y ha apuntado que el propio Secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, ha manifestado que esta iniciativa "no promete ni garantiza absolutamente nada".



"Yo creo que la solución a los presos y los huidos tiene que ser de otra dimensión y otras características, tiene que ser global, entendiendo que muchos en este país han sufrido mucho, que ha habido mucha violencia y que la culpa no puede recaer sobre unos", ha destacado.



En este sentido, ha recordado que acaba de ver la película de 'Lasa y Zabala', miembros de ETA asesinados por los GAL, y ha apuntado que al excoronel de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo "y compañía", no se les aplicaba "ningún programa 'Hitzeman', sino que "directamente el Estado les premiaba y les excarcelaba".

Garitano ha indicado que "hay presos que ya han pasado más de 30 años en la cárcel, y eso sólo sucede en Euskal Herria y con los presos políticos vascos e independentistas". "Esto no puede seguir así", ha indicado.



Según ha asegurado, "las leyes se cambian, como demostró el Gobierno español cuando modificó la Constitución en 24 horas", y ha considerado que hay que alcanzar "grandes acuerdos de calado cuando el objetivo es la normalización política y la paz duradera, estable y definitiva". "A partir de la voluntad política, todo es posible", ha aseverado.

Proceso catalán

Preguntado por el proceso catalán, señala que Cataluña "va a encauzar su sed de soberanía", aunque desconoce con qué fórmula, y ha destacado que, mientras, "Euskal Herria da pasos de gigante" en ese camino. Además, ha asegurado que no habrá "texto legal ni Fiscalía del Estado ni Tribunal que lo pueda frenar". En esta línea, ha subrayado que, en los próximos meses, se verán "nuevas iniciativas de este calado".



Tras señalar que a él le gusta que todo sea "pactado, coordinado y desde el entendimiento", ha subrayado que "el rancio nacionalismo español impide a muchos mandatarios españoles tomar decisiones políticamente avanzadas, democráticas y valientes". "Si no hay forma de pactar, habrá que hacerlo desde la unilateralidad", ha aseverado.