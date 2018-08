Política

ERC cree que la consulta está encarrilada y no quiere 'fechas límite'

06/10/2014

Recuerda que en la reunión del viernes "se vio que hay una voluntad política para que la consulta siga adelante" y "se acordaron las garantías democráticas para llevarla a cabo".

La portavoz de ERC, Anna Simó, ha considerado hoy que la consulta del 9N está "encarrilada" aunque no "blindada", y ha pedido que no se pongan fechas límite como la del 15 de octubre que ha apuntado el conseller Francesc Homs para saber si podrá celebrarse, ya que no fueron acordadas el pasado viernes.

Según ha indicado la portavoz de ERC en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de este partido, en la cumbre de las fuerzas proconsulta del pasado viernes "se vio que hay una voluntad política para que la consulta siga adelante" y "se acordaron las garantías democráticas para llevarla a cabo".

"Nos ha desconcertado que Homs ponga una fecha de posible defunción de la consulta después de una reunión que acabó con muchas esperanzas, en la que fueron acordadas todas las garantías democráticas para hacerla posible", ha asegurado Simó.