El PP pide excluir de la RGI a inmigrantes irregulares

Redacción

07/10/2014

Otra propuesta es que para poder acceder a la RGI, toda persona deba haber cotizado previamente. El alcalde de Vitoria ha planteado siete cambios concretos en la normativa que regula la RGI.

El alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), ha propuesto modificar la normativa que regula la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para excluir de esta prestación a las personas inmigrantes sin permiso de residencia y todos aquellos ciudadanos, incluidos los autóctonos, que no hayan cotizado nunca a la Seguridad Social, una medida que --según ha reconocido-- impediría acceder a esta ayuda a jóvenes que terminan sus estudios y no encuentran trabajo. Maroto también ha pedido que el requisito de antigüedad en el padrón se eleve de tres a diez años.

Maroto, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Vitoria, ha anunciado este miércoles que el PP trasladará estas propuestas al Parlamento vasco, institución en la que recaen las competencias para una eventual modificación de la ley que regula la RGI.

El alcalde de la capital alavesa ha planteado estas medidas después de sus reiteradas denuncias de los últimos meses sobre los supuestos abusos que determinados colectivos de inmigrantes harían de las ayudas sociales.



El alcalde de Vitoria ha planteado siete cambios concretos en la normativa que regula la RGI, una prestación económica destinada a las personas sin recursos. Todos los cambios, según ha precisado, no afectarían a las personas que, a través de esta ayuda, reciben un complemento para sus pensiones.

En primer lugar, Maroto ha planteado que las personas inmigrantes sin permiso de residencia no puedan acceder a la RGI, al entender que este colectivo se "perpetúa" en la recepción de esta ayuda "como un sueldo vitalicio", porque no puede acceder a un trabajo debido a su situación administrativa irregular.



Por otra parte, ha propuesto que la exigencia de una antigüedad mínima de registro en el padrón en Euskadi se eleve hasta diez años para poder acceder a la RGI, puesto que esta ayuda "no debe ser para los que acaban de llegar o directamente vienen a cobrarla".



Maroto ha sido preguntado acerca de qué alternativas propone para garantizar unas mínimas condiciones de vida a estas personas que quedan excluidas de la RGI y que no tiene posibilidad de acceder al mercado de trabajo. El alcalde no ha concretado qué medidas adoptar ante estos casos, pero ha recordado que en otros países se procede a la "expulsión" de las personas inmigrantes que llevan seis meses sin trabajar.

Otra de sus propuestas es que para poder acceder a la RGI, toda persona - sea ésta de origen autóctono o extranjero - deba haber contribuido a la sociedad con un trabajo previo". Maroto ha reconocido que esta medida excluiría a personas de nacionalidad española que perciben esta renta y que nunca han tenido un empleo, así como a los jóvenes que terminan sus estudios y que no encuentran un trabajo. "Un estudiante que termina la Facultad no puede cobrar la RGI directamente", ha manifestado.



Asimismo, propone modificar el tratamiento del patrimonio "para no generar desigualdades con la aplicación de la normativa". Otras de sus propuestas son que los perceptores de RGI no puedan enviar remesas de dinero procedente de esta ayuda al extranjero y que se garantice que quienes reciban estas ayudas realicen trabajos "en beneficio de la comunidad".

El Gobierno Vasco acusa al PP de querer "recortar derechos"

Por su parte, el consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Juan María Aburto, ha afirmado hoy que la propuesta del PP para reformar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) no busca el control del fraude de las ayudas sociales, sino la "ruptura del estado de bienestar".

Aburto ha considerado que estas propuestas del PP no buscan luchar contra el fraude o los abusos en las ayudas sociales, como ha expresado este partido, ya que "todas" las medidas planteadas "no tienen otra finalidad que el recorte de derechos".

Para el consejero, las iniciativas propuestas por el PP persiguen "rédito electoral" y pretenden "la ruptura del estado del bienestar, del que en Euskadi estamos orgullosos".

Ha asegurado que "mezclar la lucha contra el fraude y las modificaciones legales", como ha hecho el PP, es "confundir a la opinión pública, manipular, engañar".