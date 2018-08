Política

Maroto: 'No tengo que pedir perdón a nadie y menos a SOS Racismo'

30/09/2014

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto (PP), ha dicho hoy que se ratifica en sus declaraciones sobre ayudas sociales e inmigración y ha dejado claro que no va a pedir perdón a nadie por ellas "y menos a SOS Racismo", asociación que le ha denunciado por sus palabras.

Maroto se ha reafirmado en su postura, un día después de que el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, haya advertido de que no descarta llamarle a declarar por las afirmaciones en las que aseguraba que los inmigrantes magrebíes no quieren trabajar y viven de las ayudas sociales.

"No voy a rectificar. Me reafirmo en todo lo que dije y no creo que tenga que pedir perdón a nadie y menos a SOS Racismo", ha insistido el alcalde de Vitoria.

PSE-EE envía más información

El grupo municipal del PSE-EE ha enviado un escrito al fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, en el que aporta más información sobre las declaraciones del alcalde.

El portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Vitoria, Patxi Lazcoz, ha querido aportar más información sobre el caso y ha enviado un escrito a la Fiscalía Superior de Justicia del País Vasco en el que llama la atención sobre el hecho de que Maroto hizo estas declaraciones "sin disponer de ningún dato al respecto".

