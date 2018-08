Política

Entrevista

Arraiz: 'Urkullu comparte la necesidad de un proceso constituyente'

Redacción

12/10/2014

"Me dijo que a partir de esa filosofía podemos empezar a construir juntos" y que comprende la apuesta de EH Bildu por iniciar un proceso, ha dicho el presidente de Sortu.

El presidente de Sortu y portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz, afirma que el lehendakari, Iñigo Urkullu, comparte con la izquierda abertzale la idea de que es necesario acometer un "proceso constituyente" en el País Vasco, en tres fases para cada actual realidad administrativa.

Arraiz desvela, en una entrevista con EFE, que en su encuentro del pasado lunes, el lehendakari le expresó que está de acuerdo con el planteamiento que el portavoz de EH Bildu presentó en el debate de política general sobre esta cuestión.

"Mencionó que estaba de acuerdo con la exposición que yo había hecho en el pleno de política general en torno a la necesidad de un proceso constituyente para Euskal Herria y que éste debería a su vez ser tres procesos constituyentes, uno para cada ámbito", en alusión a la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde, señala.

"Me dijo que a partir de esa filosofía podemos empezar a construir juntos", añade Arraiz, quien manifiesta que el lehendakari también dijo que "comprende" la apuesta de EH Bildu por iniciar un proceso soberanía de forma unilateral, aunque, por el momento, Urkullu siga apostando por "persistir en la mano tendida de acuerdos con Madrid" sobre la relación entre Euskadi y el Estado.

No obstante, el líder abertzale agrega que Urkullu sostuvo que era "una cuestión de tiempos", que él "también piensa que esto no puede ser indefinido" y que "puede llegar un momento que si por parte del Estado español no hay ninguna voluntad de acuerdo, esa vía se puede quebrar".