Política

Declaraciones en Radio Euskadi

PNV quiere cambiar el suelo ético como guiño a Bildu, según PSE y PP

Redacción

11/10/2014

Según el PSE-EE, el lehendakari quiere reformular el "suelo ético para rebajarlo"; el PP critica que el PNV quiera "arrastrar" a la "confusión" al resto de partidos.

El PSE-EE y el PP vasco han rechazado hoy el planteamiento del lehendakari, Iñigo Urkullu, de reformular el llamado "suelo ético" y han considerado que es un guiño del PNV hacia EH Bildu.

El llamado "suelo ético" es la declaración aprobada por PNV, PSE, PP, IU y los parlamentarios expulsados de Aralar la pasada legislatura en la Ponencia de Paz, pero la falta de una ratificación expresa de la misma en esta legislatura por EH Bildu provocó que el PSE-EE abandonara esa ponencia parlamentaria, paralizada desde entonces al estar solo integrada por PNV y EH Bildu, ya que PP y UPyD no participaban en la misma esta legislatura.

En un debate en Radio Euskadi, el socialista Txarli Prieto ha considerado "evidente que el lehendakari ha hecho un guiño al mundo de Sortu" y que si quiere reformular el "suelo ético" será para "rebajarlo".

Prieto ha asegurado que el PSE-EE no está "dispuesto a desandarlo todo y partir de cero", por lo que no volverá a la ponencia mientras EH Bildu no acepte el "suelo ético".

La parlamentaria del PP Laura Garrido también ha rechazado cambiar un acuerdo "que fue costoso de alcanzar" la pasada legislatura y ha criticado que el PNV quiera "arrastrar" a la "confusión" al resto de partidos.

El representante de EH Bildu Oskar Matute ha asegurado que la coalición abertzale "acepta" que la Ponencia de Paz y Convivencia "parta del suelo ético", aunque tengan "matizaciones" que realizar a esa declaración, para desde ahí "llegar a más".