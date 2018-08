Política

Aduriz: 'Esperaba mucho más de los partidos y del Gobierno español'

Iker Gómez | eitb.eus

20/10/2014

El cocinero vasco recuerda "emocionado" el anuncio de ETA y confía en que la sociedad "empujará para forzar el diálogo".

El cocinero donostiarra, Andoni Luis Aduriz, responde a las tres preguntas de eitb.eus sobre el proceso de paz desde su atalaya en el restaurante Mugaritz, que cuenta con dos estrellas Michelín. Recuerda "emocionado" el anuncio de cese definitivo de ETA y confía en que la sociedad "empujará para forzar el diálogo para dar respuestas a las preguntas que todavía están en el aire".

- ¿Cómo recuerdas el día del anuncio? ¿Cuál fue tu primera reflexión?

Me encontraba en Estados Unidos y lo recuerdo con mucha emoción; todos pensábamos que esta noticia tendría que llegar algún día y para una persona de 40 años que durante toda su vida ha vivido esta situación era algo muy emocionante y ansiado. Pensé que se abría un nuevo tiempo, que no iba a ser ni mucho menos fácil pero desde luego nos alejaba de la tensión y el sufrimiento que durante tanto tiempo hemos vivido como sociedad. Me vino a la cabeza la conversación mantenida con gente mayor que decía que este conflicto no se resolvería jamás.

- Pasados tres años, ¿en qué punto dirías que nos encontramos? ¿se han cumplido tus expectativas iniciales tras conocer la decisión de ETA?

Desde el punto de vista de la tensión en la calle, evidentemente mis expectativas se han cumplido con creces porque hay un clima mucho más distendido, la gente habla de cosas que durante años no quería o no se atrevía a hablar y de alguna forma se ha exorcizado parte del miedo que había en la sociedad. Desde un punto de vista político esperaba mucho más de los partidos y del gobierno de España, que creo no ha sabido leer lo que la sociedad vasca está demandando. No obstante soy optimista y creo que se pondrá la voluntad y la razón necesarias para cerrar de la mejor manera posible esta etapa tan dura de nuestra historia.

- De cara al futuro cercano, ¿cómo crees que evolucionará este proceso?

Desafortunadamente no tengo una idea clara porque dependerá de todos los implicados, pero me gustaría pensar que la sociedad empujará para forzar el diálogo y las acciones que lleven a dar respuestas a las preguntas que todavía están en el aire.