Erkoreka: 'El acuerdo con el PSE seguirá siendo util en el futuro'

21/10/2014

Por otro lado, Erkoreka asegura que el Estado no ha retirado el recurso contra la OPE en la Ertzaintza, a pesar del acuerdo alcanzado con el PNV en el Senado.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que, "hoy por hoy" la Abogacía del Estado no ha retirado todavía el recurso contra la OPE de la Ertzaintza, por lo que el Ejecutivo vasco ha procedido a presentar las alegaciones correspondientes a la solicitud de suspensión, ya que el viernes pasado acabó el plazo para ello.



En la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, Erkoreka ha realizado estas manifestaciones en relación a la OPE de la Ertzaintza, después de que el PNV alcanzara un acuerdo con el Gobierno central para que retirara el recurso que planteó en el TSJPV contra la resolución del Gobierno vasco de convocar del procedimiento selectivo de 120 nuevos agentes de la Ertzaintza.



Erkoreka ha recordado que el acuerdo fue alcanzado por los jeltzales en la Cámara alta y el Gobierno vasco "no se puede pronunciar" sobre los términos del mismo, "su alcance, contenido" y sus "garantías" al no haber sido suscrito directamente por el Ejecutivo. "Es un acuerdo que, hasta la fecha, no se ha materializado", ha añadido.



Por otro lado, Erkoreka confía en que el acuerdo suscrito el pasado año entre el PNV y el PSE va a seguir siendo "útil" en el futuro, porque el Gobierno está comprometido con su cumplimiento, aunque ha apuntado que "nadie sobra" ni está "excluido" de cara a alcanzar un acuerdo sobre los próximos presupuestos y avanzar en la "estabilidad" institucional.



El portavoz del Ejecutivo ha indicado que, tras las conversaciones mantenidas con el PSE-EE, han coincidido en que el "grueso" de los contenidos asumidos en el acuerdo suscrito en 2013 entre el PNV y el PSE "han sido objeto de cumplimiento o se han sentado la bases para su cumplimiento" en 2015 o 2016.



Tras reconocer que se han podido producir algunos "retrasos" en el cumplimiento de algunos de los temas incluidos en el acuerdo y que van a ser "compensados con una dedicación más intensa" por parte del Gobierno vasco, ha señalado que "coinciden" con el PSE-EE en que el acuerdo "ha sido útil" y "puede seguir siendo útil".



En relación al resto de formaciones políticas, ha asegurado que nadie está "excluido de contribuir a la estabilidad política institucional" y, en este sentido, tras recordar que el próximo martes se aprueba el proyecto de Presupuestos para 2015, ha asegurado que "nadie sobra".



Ronda de contactos



Además, el portavoz del Ejecutivo autónomo se ha referido a la ronda de contactos del lehendakari con los partidos políticos, convocada con el objetivo de "avanzar en el clima de entendimiento necesario para avanzar en acuerdos de país", especialmente en el ámbito de la cohesión social, capítulo en el que ha dicho apreciar "una bases para consenso".



También ha dicho haber constatado una "receptividad en los partidos políticos" ante la propuesta de estabilidad institucional y presupuestaria. "Todos los partidos políticos son conscientes de que la prioridad del momento consiste en reactivar la economía y aprovechar las incipientes oportunidades de generación de empleo que se presenta".



Ponencia de paz



Erkoreka ha admitido que el Gobierno está "colaborando en impulsar" un "nuevo consenso" que permita "reactivar los trabajos de la Ponencia de Paz y Convivencia". Después de "tres años" desde que ETA anunciara su cese y constatado que "su fin es irreversible", el Ejecutivo vasco cree que los partidos "asumen la necesidad de realizar un nuevo esfuerzo que consolide la paz".



Ha recordado que "la propia izquierda abertzale se ha comprometido a dar un paso en este sentido, que permita avanzar en la normalización de la convivencia en Euskadi". Por ello, "la valoración del Gobierno" al respecto es "positiva".