ERC pide a Mas que no renuncie a la consulta si es impugnada

27/10/2014

Ha recordado que es el ejecutivo catalán quien impulsa y organiza el proceso participativo que sustituye la consulta, por lo que ha pedido al president "que se mantenga fiel al compromiso".

La portavoz de ERC, Anna Simó, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Artur Mas, "que se mantenga fiel" al compromiso de celebrar una consulta el 9N y no vuelva a renunciar a ella si el Gobierno español decide impugnar el proceso participativo que organiza el ejecutivo catalán.

Según ha afirmado Simó en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, en el supuesto de que el Gobierno de Mariano Rajoy impugne el proceso participativo y trate de impedir su celebración, como ya hizo con la consulta inicial, "lo que ocurra a partir de entonces también dependerá mucho del Govern de la Generalitat".

Ha recordado, en este punto, que es el ejecutivo catalán quien impulsa y organiza el proceso participativo que sustituye la consulta, por lo que Simó ha pedido al president Artur Mas "que se mantenga fiel al compromiso" de que el 9N pueda celebrarse algún tipo de referendo en el que los catalanes puedan votar.

Sobre la continuidad del pacto de estabilidad CiU-ERC, después de que Esquerra ya haya anunciado que no piensa votar favorablemente otros presupuestos autonómicos, la portavoz republicana se ha limitado a señalar que dicho pacto "no ha sido denunciado", por lo que se mantiene en vigor como mínimo hasta el 9N "y caducará en función de los hechos y no de las palabras".