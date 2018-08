Política

Pieza separada de la 'Gürtel'

Acebes dice que 'no le consta' que hubiera una caja B en el PP

Redacción

28/10/2014

El que fue exsecretario general del PP está imputado por un delito de apropiación indebida en su modalidad de "comisión por omisión" por “autorización" de ampliación de capital de Libertad Digital.

El ex secretario general del PP y exministro Ángel Acebes ha afirmado ante el juez que no le consta que en el partido existiera una caja B ni que se usaran fondos de ella para comprar acciones de Libertad Digital, ya que él se encargaba solo de la parte política y no de la económica.

Así lo ha afirmado a los periodistas la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, personada como acusación popular en el caso de los llamados papeles de Bárcenas, al término de la declaración de Acebes ante el juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

Acebes, que se ha mostrado nervioso, según la abogada, ha dicho que en el partido estaba muy diferenciada la parte económica de la política y que él solo se encargaba de la segunda como secretario general.

El tesorero y el secretario general son "figuras completamente independientes" y no dependen jerárquicamente la una de la otra, según Acebes.

"Como su área era exclusivamente política y no era económica, no tenía ningún tipo de responsabilidad ni de conocimiento ni de las cajas B, ni de los sobres que en su día el señor Bárcenas asumió, ni por supuesto mucho menos del tema de la compra de acciones de Libertad Digital", ha dicho la abogada.

Según la letrada, Acebes ha reconocido que se reunió con el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte y que éste le dio a conocer que su medio de comunicación iba a hacer una ampliación de capital, aunque ha precisado que mucha gente iba a verle para pedirle cosas.

Acebes ha abandonado a las 10.05 horas la Audiencia Nacional tras comparecer como imputado ante el juez Pablo Ruz. Cuando salía de la sede de la Audiencia Nacional en la calle Goya, tras prestar declaración durante cerca de una hora, un grupo de preferentistas de Bankia apostado a las puertas le ha despedido con gritos de "chorizo" y "sinvergüenza".

Acebes ha llegado con una hora de antelación a su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por autorizar la compra de acciones de Libertad Digital con cargo presuntamente a la 'caja B' de dinero negro de la formación.

Acebes, que se ha apeado de un coche de color gris y ha entrado en las dependencias judiciales con semblante serio, está imputado indiciariamente por un delito de apropiación indebida en su modalidad de "comisión por omisión" por "su responsabilidad respecto al eventual conocimiento y autorización de la operación", enmarcada en la ampliación de capital de Libertad Digital, y el hecho de que estos fondos acabaran siendo "detraídos" por Lapuerta y Bárcenas "aprovechando la opacidad de los mismos".

Unos minutos antes ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Goya de Madrid su abogado, Carlos Aguilar, que también representa al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en los procedimientos que tiene abiertos ante este tribunal.

Ruz, que investiga la supuesta contabilidad B del PP en una pieza separada del 'caso Gürtel', se acogió a la doctrina del Tribunal Supremo sobre la apropiación indebida por "comisión por omisión" en la conducta de terceros para concluir que Acebes, como número dos de la formación, tenía la posibilidad de "ejercer una vigilancia y una cierta autoridad que le permitiera evitar" la actuación de los extesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.

Junto al también exministro de Justicia e Interior en los Gobiernos de José María Aznar también estaban citados a declarar el extesorero de la formación Álvaro Lapuerta y al empresario de la construcción Antonio Vilela, que también participó en la compra de acciones. La declaración se desarrollará en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Goya de Madrid y contará, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, con la presencia de los abogados del 'caso Gürtel', en el que están imputados por estos mismos hechos Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias.

El magistrado acordó estas nuevas imputaciones a partir de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que analiza nueve apuntes manuscritos de la contabilidad B de Bárcenas entre los años 2004 y 2005 que reflejan la compra de acciones de Libertad Digital por valor de 446.100 euros.

Según las declaraciones judiciales que Bárcenas realizó ante el juez Ruz en julio de 2013 y abril pasado, Lapuerta recibió en octubre de 2004 el encargo de Acebes de "buscar empresarios que estuviesen dispuestos" a participar en la ampliación de capital de Libertad Digital "utilizando para ellos los fondos de la 'caja B' del partido".

Las compro con su dinero

El extesorero del PP Álvaro Lapuerta asegura en una carta manuscrita leída ante el juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ante el que se ha acogido a su derecho a no declarar por motivos de salud, que compró acciones de Libertad Digital con su dinero, y reitera que jamás "ha distraído" fondos del PP.

En esa nota manuscrita, Lapuerta, de 87 años, destaca también sobre las cuentas del PP que todo se ajustaba a la legalidad, con lo que niega la existencia de la supuesta caja B del partido, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Esta es la tercera ocasión que Lapuerta, tras ser citado para ser interrogado como imputado, se acoge a su derecho a no declarar y lee una carta para negar las acusaciones contra él.