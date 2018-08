Política

Entrevista

Patxi López advierte de que el 9-N 'divide y enfrenta' a los catalanes

Redacción

28/10/2014

En opinión del exlehendakari, hay cuestiones, como las identidades, "que no se pueden votar".

El responsable de Acción Política del PSOE, el exlehendakari Patxi López, ha advertido hoy de que el proceso participativo del 9 de noviembre "divide y enfrenta a los catalanes" y ha considerado que, en todo caso, hay cuestiones como las identidades que "no se pueden votar".



López, en una entrevista en Catalunya Ràdio, ha asegurado que la consulta alternativa del 9N es en realidad un "instrumento" de los que quieren la independencia de Cataluña que "divide y enfrenta" a la sociedad catalana y, en este sentido, ha dicho entender que el Gobierno del PP haya iniciado los trámites para impugnar el proceso participativo.



"Hay cuestiones que no se pueden votar. Nadie puede votar mi identidad y homogeneizar una sociedad y sus identidades", ha argumentado Patxi López.



El dirigente del PSOE, siguiendo las tesis de este partido, ha reconocido que la solución al actual encaje de Cataluña en España pasa por preguntar a los catalanes, pero "siempre después de un acuerdo", y ha defendido poner a debate una reforma federal del Estado que incluya un "blindaje" de competencias y una financiación "más justa" para Cataluña y las autonomías.



Una reforma federal que "no incluiría nunca la opción de la independencia", ha dicho López, y que debe ser votada por todos los españoles