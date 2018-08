Política

9N

Govern: 'No se puede prohibir lo que no se hace'

Redacción

28/10/2014

Así, Homs ha dicho que la Generalitat, haga lo que haga finalmente el Gobierno central, seguirá trabajando con el objetivo de poner las urnas. CUP le ha pedido que "llegue hasta el final".

El conseller de Presidencia, Francesc Homs, ha expresado hoy la voluntad de mantener las urnas el 9N porque no contempla que el Gobierno español pueda impugnar un proceso basado en voluntarios y que no es un referendo, por lo que "no se puede prohibir lo que no se hace".

Preguntado en la conferencia de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán por si habrá urnas el 9N, Homs ha afirmado: "Cómo no vamos a hacerlo, claro que habrá las urnas".

Así, Homs ha dicho que la Generalitat, haga lo que haga finalmente el Gobierno central, seguirá trabajando con el objetivo de poner las urnas para preguntar a los catalanes sobre la independencia. "No puedo pensar que pueda ser prohibido", ha apostillado.

Homs ha hecho estas declaraciones después de que ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzase que el Gobierno español ha pedido al Consejo de Estado un informe para impugnar todo el proceso de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña.

Para el conseller, el Gobierno central tiene "una confusión muy grande" y actúa "irresponsablemente" y con una gran "inconsistencia", a tenor de la evolución de las declaraciones de dirigentes del Ejecutivo central, que en 15 días han pasado de "hacer mofa" del nuevo 9N a decir que "es algo que desafía al Estado y que será impugnado", ha explicado.

La CUP le pide que "llegue hasta el final"

El diputado de la CUP Quim Arrufat ha pedido hoy al Govern que "aguante" y que "llegue hasta el final" en la organización del proceso participativo del 9N, aunque el Gobierno lo impugne y sea suspendido, y ha advertido que su prohibición podría recordar "los tiempos de la inquisición".