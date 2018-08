Política

Consulta Catalana

Generalitat no descarta recurrir el veto a tribunales internacionales

Redacción

01/11/2014

Francesc Homs ha garantizado que el ejecutivo catalán no dará "ningún paso atrás" en la celebración del 9-N.

La Generalitat de Cataluña no descarta recurrir ante los tribunales internacionales la impugnación del Gobierno al nuevo modelo de consulta del 9-N, una vez se haya agotado la vía en los tribunales españoles, según ha anunciado el conseller de la Presidencia, Francesc Homs.

En una entrevista a la emisora pública Catalunya Radio, Homs ha garantizado que el ejecutivo catalán no dará "ningún paso atrás" en la celebración del 9-N, porque está convencido que ya no se puede parar, pese a la estrategia del Gobierno, que cree que pretende "introducir confusión para tratar de atemorizar a la gente".

"Lo que no se puede hacer es como hacen ellos, continuamente apelar a la Ley y después utilizarla puramente a conveniencia. Esto se tiene que desenmascarar porque entre otras cosas este es un paso previo si después quieres ir a los tribunales del ámbito internacional", ha asegurado Homs.

"Nosotros no descartamos actuar donde se tenga que actuar, pero primero lo haremos a nivel del Estado español", ha insistido el conseller de la Presidencia, que no ha querido dar más detalles sobre el ámbito jurídico internacional en el que plantearían sus demandas y se ha limitado a avanzar que entre el lunes y el martes de la próxima semana se concretarán las acciones legales que impulsará la Generalitat para recurrir contra el veto a la consulta.

Homs ha denunciado que el Gobierno está ejecutando una "maniobra para introducir confusión, para tratar de atemorizar a la gente" de cara al 9-N, pero se ha mostrado convencido de que los que se quieren "expresar de una manera pacífica, democrática", no deben tener miedo: "estamos en el siglo XXI, no debemos tener miedo de nada, no ha ningún motivo objetivo para tener miedo de nada, al contrario".

El conseller de la Presidencia ha afirmado además que el Gobierno central está utilizando su oposición a la consulta soberanista como una "cortina de humo" para tapar los casos de corrupción que se han destapado en el PP.