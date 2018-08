Política

Consulta catalana

Santamaría insta a cumplir la ley pero no aclara si actuará contra Mas

Redacción

07/11/2014

La vicepresidenta del Gobierno español no ha precisado qué piensa hacer el Ejecutivo si la consulta sigue adelante.

La vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha preguntado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, "qué más necesita" para renunciar a la consulta que los fallos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y le ha advertido: "La prudencia no es mala consejera".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha pronunciado sobre la consulta del 9 de noviembre después de que el Govern haya comunicado que mantiene el liderazgo de esa cita y que no se desentiende de su organización dejándolo en manos de entidades ciudadanas.

La vicepresidenta del Gobierno español no ha precisado qué medidas podría tomar el Ejecutivo ante el 9N, pero ha invitado a Artur Mas y a la Generalitat "a la reflexión" y a que no fuerce a ningún ciudadano a incumplir la ley.

Además, le ha avisado de que Cataluña no va a estar "en mejor condición que el resto" como consecuencia de "lo que pase o deje de pasar el domingo". El Gobierno español no tiene previsto para el domingo ningún dispositivo especial de seguimiento de la jornada en Cataluña, según han asegurado fuentes del Ejecutivo. Para esa jornada y la siguiente, el lunes 10 de noviembre, no hay ningún acto público en la agenda del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, quien sí estará mañana, víspera del proceso en Cataluña, en la clausura de unas jornadas sobre buen gobierno organizadas por el PP en Cáceres.

Precisamente, el coordinador del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, Joan Rigol, ha asegurado que la "ejecución" del proceso del 9N la harán los voluntarios, que se encargarán del recuento, aunque el Govern mantiene su responsabilidad hasta el "final" del proceso y las urnas estarán dentro de los colegios.

"Todos actuamos hasta las últimas consecuencias y hasta el final, pero la ejecución estará en manos de los voluntarios y el Govern asume su responsabilidad hasta el final, pero en este final los protagonistas son los voluntarios", ha afirmado Rigol tras la reunión del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.