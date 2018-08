Política

Cataluña

El Gobierno no actuará si la Generalitat no interviene en la consulta

Redacción

06/11/2014

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho que el Ejecutivo no acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de la consulta alternativa.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha dicho hoy que el Gobierno no acudirá al Tribunal Constitucional si la Generalitat de Cataluña no promueve actuaciones en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo.

En rueda de prensa al término de la Conferencia Sectorial de Justicia, Catalá ha respondido así tras ser preguntado sobre la posibilidad de que la votación de la consulta se produzca en la calle y no en colegios u organismos dependientes del Gobierno catalán.

"Si el Gobierno de la Generalitat no promueve actuaciones en el desarrollo de una consulta no autorizada, no parece que sea necesario requerir ante el TC ni a los jueces y tribunales para actuar, porque no hay infracción del ordenamiento jurídico", ha explicado el ministro.

No obstante, no ha mencionado cual sería la actuación del Ejecutivo en caso de que la Generalitat intervenga directamente en el desarrollo de la consulta alternativa del próximo domingo.

En este sentido, ha dicho que si la Abogacía del Estado y la Fiscalía observan que se está vulnerando la ley se "promoverá la actuación que corresponda".

Y en caso de que un ciudadano presente una denuncia ante cualquier órgano jurisdiccional en relación a la celebración de la consulta, "se tendrá que ver si se está violando el ordenamiento jurídico".

Ante la denuncia de la Generalitat sobre que el recurso del Ejecutivo ante el TC impide la libertad de expresión, el ministro ha destacado que ese ejercicio "nadie va a impedirlo" porque en "en una sociedad democrática como la española, cada día hay movimientos populares y recogidas de firmas".

"Pero lo que estamos poniendo de manifiesto desde hace meses es que un Gobierno no puede promover una consulta contraria a la Constitución", ha agergado.

Además, ha tachado de "lógico y razonable" que las fuerzas y cuerpos de seguridad en Cataluña actúen para cumplir las normas como tiene que hacer.

El Consejo de Ministros analizará este viernes los diversos escenarios existentes ante la jornada que vivirá Cataluña el próximo domingo.

Los mossos impedirán la consulta si la Justicia lo exige

Por su parte, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, ha asegurado que los Mossos d'Esquadra deben cumplir la legalidad y que, "en el caso extremo" de que hubiera una orden de jueces o fiscales para retirar las urnas que se instalen el 9N, la atenderán "como no puede ser de otra manera".

Los Mossos d'Esquadra estarán en máxima alerta el domingo y desplegarán por toda Cataluña a un total de 6.992 agentes, en un dispositivo que estará dirigido en el Centro de Coordinación por el conseller de Interior y la cúpula de la policía catalana.

Espadaler ha recordado que la Policía catalana tiene competencias de seguridad ciudadana pero también de policía judicial, por lo que deberá acatar órdenes judiciales y no los dictámenes del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en alusión a las declaraciones de Fernández, quien este miércoles dijo no tener dudas "de que los Mossos van a cumplir la ley y a hacer cumplir la ley".

"Si el Gobierno central quiere seguir la tesis de Fernández Díaz tiene instrumentos, que son dar instrucciones a través de la Fiscalía General del Estado", aunque de momento no se han producido, ha destacado.