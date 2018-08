Política

Elecciones 2015

Barcina: 'Paso a ser copiloto, si se me requiere, para dar lo mejor'

Redacción

11/11/2014

La presidenta de Navarra afirma que seguirá en política, a pesar de no optar a la reelcción. "Es un momento importante y fascinante en Navarra", afirma.

La presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Barcina, ha afirmado, tras anunciar este lunes que no volverá a ser candidata, que ella no abandona "el pilotar un avión en un momento muy difícil", sino que pasa a "ser copiloto si se me requiere y a dar lo mejor de mí misma por esta tierra". "Lo más importante es UPN y los principios que tiene", ha remarcado.

Barcina, en una entrevista en Onda Cero, ha reiterado que pese a no repetir como cabeza de lista en las próximas elecciones forales va a seguir en política porque el momento es "importante y fascinante en Navarra".

"Yo soy la presidenta de UPN elegida en un congreso en 2013 y voy a seguir siendo presidenta hasta 2017. Es más, me he ofrecido a mi partido en ir en las listas al Parlamento en posición de salida, el dos, el tres o el cuatro", ha expuesto la jefa del Ejecutivo foral.

En este sentido, ha destacado que "las personas somos como los jugadores en un equipo de fútbol, el que es del Real Madrid en un momento determinado puede tener a Ronaldo o a otros, el Barcelona a Messi, cambiamos los jugadores, pero el equipo es lo importante, y ahí voy a estar yo para ayudar, pero no en primera línea ejecutiva".

En este punto, ha considerado que "quien dice que los políticos solo queremos el poder por agarrarnos a él aquí tiene un ejemplo con pruebas" y ha reiterado que apoyará a quien salga candidato de la formación regionalista para las próximas elecciones forales con "una lealtad total para que siga el proyecto de UPN en Navarra y no gobiernen los nacionalistas o Bildu".

'Los pactos hay que cumplirlos con lealtad'

Asimismo, preguntada por si con su decisión quiere facilitar acuerdos entre UPN y PSN, Yolanda Barcina ha asegurado que eso "no tiene nada que ver" y ha agregado que "ahora con el PSN es precisamente cuando más acuerdos estaban llegando en temas de materia fiscal, en apoyo a Osasuna o en algunas leyes que están en el Parlamento".

"Los pactos están para cumplirlos desde la lealtad, cosa que no pasó en aquel gobierno que tuvimos de coalición porque había oposición dentro. Pero bueno, eso ya es pasado", ha declarado la presidenta regionalista.

En cualquier caso, ha subrayado que sí cree en el acuerdo con el PSN, para incidir en la idea de que su decisión de no optar a la reelección como presidenta del Gobierno foral es fruto de una reflexión "muy meditada" tras "19 años en gestión y en primera fila política".

El relevo, el 29 de noviembre

UPN quiere presentar el próximo 29 de noviembre, cuando celebrará su tradicional Día del Partido, al candidato que relevará a Yolanda Barcina como cabeza de lista de los regionalistas en las elecciones forales de mayo de 2015.



La fecha ha sido fijada hoy por el Comité de Listas que, reunido en Pamplona/Iruña bajo la presidencia de Yolanda Barcina, ha decidido además que el plazo para la presentación de candidaturas se abrirá el próximo 18 de noviembre y finalizará el día 24 de ese mismo mes, a las 15:00 horas.

Entre los nombres que suenan para ocupar el primer puesto de la candidatura de UPN, según fuentes regionalistas, se encuentran los de varios consejeros del Gobierno de Navarra, como José Javier Esparza, titular del departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local; Juan Luis Sánchez de Muniáin, portavoz del Gobierno; o Íñigo Alli, consejero de Políticas Sociales.

Salanueva pide primarias

La senadora de UPN Amelia Salanueva ha reclamado que UPN organice un proceso de primarias para que sus afiliados elijan al próximo candidato a la presidencia del Gobierno Foral. "Las designaciones a dedo se han acabado", ha dicho.

A su juicio, es necesario que el partido organice un proceso de primarias en el que participen todos los afiliados y al que se puedan presentar cuantos candidatos consideren que tienen "una propuesta".

La senadora ha explicado que no existe precedente en UPN, pero sí en otros partidos, y ha advertido de que el contexto político no admite ya "designaciones a dedo".