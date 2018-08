Política

Polémica en Extremadura

Monago defiende la honestidad de su labor política

Redacción

14/11/2014

El presidente extremeño ha desvelado que puede documentar que voló 16 veces a Canarias como senador por motivos de trabajo y que pagó otros 22 vuelos de su bolsillo.

El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha defendido hoy la honestidad de su labor política y ha asegurado que va a certificar oficialmente sus viajes. Asimismo, ha desvelado que puede documentar que voló 16 veces a Canarias como senador por motivos de trabajo y que pagó otros 22 vuelos de su bolsillo.

Monago ha hecho estas declaraciones ante los periodistas en Mérida, en una rueda de prensa arropado por los miembros del Consejo de Gobierno y directores generales. En la misma ha asegurado que nunca ha mezclado su vida profesional y privada.

El presidente extremeño se ha preguntado por los motivos de su "linchamiento" tras publicarse que había viajado a Canarias en 32 ocasiones con cargo al Senado, cuando la información periodística de la que se parte es "falsa", ha dicho, ya que los viajes privados los pagó él. "Me los pagué yo", ha dejado claro.

También ha denunciado que se ha encontrado "atrapado en una tormenta de arena" sin poder responder con datos oficiales a las acusaciones que se le estaban haciendo. Monago ha asegurado que han querido "borrarle" de la actividad política, pero no lo conseguirán, "porque no me van a callar, caiga quien caiga".

Acciones legales

El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha anunciado hoy que los documentos que prueban el carácter de sus viajes a Canarias las ha puesto en manos de sus abogados para emprender las acciones legales que consideren. Ha añadido que pone a disposición de los grupos de la oposición extremeña todos los documentos originales que certifican que los viajes a cargo del Senado fueron de trabajo.

Asimismo, ha asegurado que su familia está "destrozada" por una "operación perversa" destinada a conseguir su "muerte civil", en la que el "inocente" ha tenido que demostrar que no es culpable.

Monago, que ha anunciado que volverá a presentarse a las próximas elecciones autonómicas.