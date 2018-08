Política

Robles (TS) alerta de la 'judicialización' del proceso catalán

18/11/2014

"No debemos llevar criterios políticos a lo jurídico", asegura la magistrada del Supremo Margarita Robles.

La magistrada del Tribunal Supremo Margarita (TS) Margarita Robles ha alertado de una judicialización del proceso soberanista, y ha pedido "tomar este tema con normalidad y no llevar criterios políticos a lo jurídico".



En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha señalado que "cuando hay temas políticos, lo conveniente, lo sensato y lo respetable es resolverlo políticamente y no judicializar los temas", y las respuestas tienen que ser políticas por un lado y jurídicas por otro.



Ha señalado que no cree que se tomen medidas contra el Fiscal Superior de Catalunya, José Maria Romero de Tejada, porque solo ha manifestado "discrepancias jurídicas" en torno a la negativa de los fiscales catalanes de querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas.



"Aquí lo que ha ocurrido es que la Fiscalía de Catalunya ha estudiado, ha realizado su criterio y lo ha puesto en conocimiento del Fiscal General del Estado, que es quien tiene que tomar la decisión" finalmente, ha reseñado la magistrada.



Robles, que ha defendido que Torres-Dulce ha demostrado criterio propio en el tempo a la hora de plantear la querella, ha manifestado su preocupación porque "los tiempos jurídicos no son los de la política".



Sobre las declaraciones de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, acerca de los tempos de presentación de la querella por parte de la Fiscalía, la magistrada ha dicho que "cualquier político que insinúe o diga lo que va hacer el fiscal o el poder fiscal se está equivocando".



"La última palabra no la va a tener el Fiscal General del Estado, ni la Fiscalía de Catalunya, sino que la van a tener los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)", ha zanjado.