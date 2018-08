Política

111º aniversario Sabino Arana

El PNV afirma que no tiene miedo a una reforma constitucional

Redacción

23/11/2014

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que su partido no tiene "miedo" a una reforma constitucional, si bien ha advertido de que no aceptará "ningún cambio que no reconozca el hecho diferencial vasco". "Euskadi es una nación", ha subrayado.

Ortuzar se ha pronunciado de esta manera durante los actos de conmemoración del 111º aniversario del fallecimiento de Sabino Arana en la localidad vizcaína de Sukarrieta, al que han acudido numerosos dirigentes del PNV, además del lehendakari, Iñigo Urkullu, y consejeros del Gobierno Vasco.

Durante su intervención, el presidente del PNV ha asegurado que su partido no tiene "miedo" a una reforma constitucional y ha subrayado que no aceptará que se produzca ningún "cambio que no reconozca el hecho diferencial vasco".

Según ha indicado, reconocer que "Euskadi es una nación" es "lo primero" y, "a partir de ahí, hablamos lo que quieran". Asimismo, ha explicado que se trata de "cambiar el motor" y no de hacer "reparaciones de chapa y pintura".

Por otro lado, ha destacado que, en la actualidad, las condiciones son "propicias" porque "no hay ruido de sables ni de goma 2", en referencia a ETA. De este modo, ha animado a aprovechar el "nuevo tiempo" para "modernizar la Transición".

También ha reivindicado el derecho de los ciudadanos vascos a que "no nos metan en el saco común que es España" y ha apostado por hacer "más política de portal y menos política de espectáculo". En este sentido, ha asegurado que su partido lleva "el buzo de trabajo".