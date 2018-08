Política

Causa Naranjax

Carlos Fabra tendrá cinco días para ingresar en prisión

Redacción

25/11/2014

El expresidente de la Diputación de Castellón deberá comparecer mañana en la Audiencia de Castellón, después de que el Gobierno español denegara su indulto.

El expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha sido citado este miércoles a las 11:00 horas por la Audiencia provincial de Castellón, que le dará un plazo de cinco días para ingresar en prisión de forma voluntaria.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, esta citación se produce después de que la Audiencia de Castellón recibiera ayer la comunicación oficial de denegación de indulto solicitado por Carlos Fabra al Gobierno español, que denegó el pasado viernes.

Ante la posibilidad de que esta denegación supusiera el ingreso en prisión, Carlos Fabra manifestó estar "tranquilo" y quiso remarcar que la condena de la Audiencia Provincial, a cuatro años de prisión, fue impuesta por cuatro delitos fiscales, y no por delitos de corrupción.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón condenó a Carlos Fabra a cuatro años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública al considerar probado que el expresidente había defraudado más de 693.000 euros. Además le condenó a una multa e indemnización que suman 1,4 millones de euros, y le absolvió de los delitos de tráfico de influencias y cohecho de los que había sido acusado.

Fabra solicitó el indulto en agosto y presentó asimismo un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional -que todavía está pendiente de resolución- aunque este hecho no frenaría el ingreso en prisión de Fabra, a no ser que el tribunal suspendiera temporalmente el ingreso en prisión mientras se resuelve el recurso, siempre que el ex mandatario solicite esta medida y sea tenida en cuenta.