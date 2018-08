Política

Cuatro años de cárcel

Fabra, tras recoger su orden de prisión: 'Yo prefiero estar en casa'

Redacción

26/11/2014

El expresidente de la Diputación de Castellón no ha presentado recurso de súplica, por lo que tendrá que ingresar en prisión antes del lunes. Está condenado a cuatro años de cárcel.

El expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, ha recogido este miércoles en la Audiencia Provincial el mandamiento para ejecutar la sentencia que le condena a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública en el 'caso Naranjax'.



El exdirigente 'popular' no ha presentado el recurso de súplica al que tenía derecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y ha comunicado que no lo presentará, según fuentes conocedoras del caso, por lo que se desprende que ingresará en prisión en el plazo de cinco días a contar desde este miércoles.



Aunque no ha querido hacer declaraciones a los medios que se congregaban a las puertas de la Ciudad de la Justicia, preguntado si prefería ingresar en una prisión de Madrid, Fabra ha indicado: "Yo no prefiero nada. Yo prefiero estar en mi casa"